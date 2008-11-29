Ізраїльський газ піде в Європу через Туреччину

Туреччина та Ізраїль продовжать діалог з питання про постачання ізраїльського газу через турецьку територію до Європи, заявив напередодні журналістам міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц.

За підсумками зустрічі в Стамбулі з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак Штайніц зазначив, що Ізраїль вважає важливим маршрут поставок газу в Європу через територію Туреччини.

Міністр також повідомив, що Ізраїль хоче постачати свій газ до Єгипту.

"В даний час розвідані запаси природного газу Ізраїлю становлять 900 мільярдів кубометрів. Але ми вважаємо, що прогнозовані запаси газу в країні становлять 2,2 трильйона кубометрів. Таким чином, загальний обсяг запасів природного газу Ізраїлю становить близько трьох трильйонів кубометрів", - сказав Штайніц , якого цитують в четвер турецькі ЗМІ (в Україні зараз видобувається в рік близько 20 млрд кубометрів).

За його словами, такі обсяги є достатніми для внутрішнього споживання, і тому Ізраїль планує експортувати газ до Європи.

Штайніц брав участь у Всесвітньому енергетичному конгресі Стамбулі.

Нагадаю, міністр енергетики США Ернст Моніз сподівається на те, що експорт ізраїльського природного газу в Європу допоможе їй диверсифікувати імпорт енергоносіїв і зменшити залежність від "газпромівського" газу з Росії, про це він заявив в квітні поточного року в інтерв'ю Bloomberg.

Також нагадаємо, що в найближчі роки в Україні буде надходити американський газ через Польщу. Про це минулого тижня повідомив уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.