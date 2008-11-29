Уряд готує українцям підвищення пенсійного віку

Уряд Володимира Гройсмана має намір підвищити пенсійний вік для українців навіть без вказівок Міжнародного валютного фонду. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Я не виключаю підвищення пенсійного віку в ході майбутньої реформи. Але при цьому звертаю увагу на відсутність вимоги про підняття віку на конкретну кількість років з боку МВФ в меморандумі між МВФ і Україною", - сказав він.

Нам терміново потрібна реформа цієї системи, але тут немає ніякої потреби посилатися на МВФ, це необхідно робити Україні для українців, підкреслив О.Данилюк.

"І для цього є багато інструментів. Є пенсійна система, її необхідно збалансувати, є певні пільги, від яких необхідно відмовитися", - заявив міністр.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що ні в меморандумі з МВФ, ні в уряді мова про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йде. Разом з тим в меморандумі записано зобов'язання влади України посилити умови для призначення мінімальної пенсії за віком - що означатиме приховане підвищення пенсійного віку.