Стильные итальянские ботильоны Antonio Biaggi

Ботильоны - это обувь, которая своим появлением говорит о приближении зимы. Первые холода дают о себе знать и заставляют менять гардероб. Модные и качественные новинки сезона осень – зима 2016 – 2017 от Antonio Biaggi, которые представлены здесь, дают возможность провести переходной период стильно и удобно.

Каждая женщина может выбрать изысканную итальянскую модель на свой вкус. Дизайнеры предлагают креативные решения, которые не дадут скучать в период осенней хандры. Порадуйте себя, выбрав пару моделей, и хорошее настроение обеспечено.

Ботильоны Antonio Biaggi – это тренд в каждой детали.

Цвет обуви

Вы любите светлое? В новой коллекции есть варианты и для вас. Посмотрите открытые варианты для теплого времени в белом и кофейном исполнении. Они имеют высокий устойчивый каблук, изящную молнию, шнуровку. Кожа может быть ажурной. Несколько тонкостей подчеркнут грациозность и изящество женской фигуры.

Белый цвет дизайнеры используют и в мелких деталях. Его вы можете увидеть в части подошвы, соприкасающейся с землей. Так создается эффект парения, невольно рост обладательницы такой обуви увеличивается.

Основа коллекции – это классический черный цвет, коричневый, бежевый и синий. В некоторых моделях есть текстильное дополнение в контрастных тонах. В целом, в этом сезоне вы не найдете пестроты, все максимально сдержанно.

Материал

Дизайнеры предлагают ботильоны, выполненные в коже, замше, лаковой коже, комбинации разных материалов, включая текстиль. Кожей декорируют и каблук. Мягкость не влияет на форму, но при ходьбе это приятно ощутимо. Кожаная обувь легка в уходе, а специальные средства для замши не создадут проблем и с этим материалом.

Подошва

Каблук, танкетка – эти элементы созданы с учетом любого возраста и фигуры. Подберите изящную шпильку на тонкой подошве для праздничных мероприятий, высокий толстый устойчивый каблук либо низкий на каждый день. Любительницы платформ также могут найти свой вариант среди массивных подошв либо элегантных утонченных, а вот тем, кто хотел покорять сердца на сплошной подошве, придется выбрать другой вариант, поднимающий силуэт и подчеркивающий женственность.

Декор

Мелочи делают мир красивее. Стремясь уйти от обыденности, мы выбираем вещи с изюминкой. Простая и изысканная классика имеет только небольшой логотип производителя на металлической запонке сбоку обуви. В других моделях вы можете увидеть молнии, шнуровки, разные виды пистонов под шнурки, декоративные строчки, аккуратные миниатюрные пряжки. В некоторых моделей используется фактурная кожа, дабавляются тканевые вставки. Дизайнеры поиграли и с подошвой, добавив к уже привычным массивным основам разнообразия в цвете. Кроме черных, в новой коллекции присутствуют комбинации черного, белого, кофейного.

Удобство и комфорт делают ботильоны Antonio Biaggi любимой обувью, за которой стоит качество, проверенное годами. Созданная для каждого дня, любого повода, она не прекращает радовать ее обладателей.

Вы выбрали вариант для себя? Свяжитесь с консультантом и вам помогут оформить заказ в режиме онлайн. Бесплатная доставка в любой город, система скидок станет приятным сюрпризом для каждого покупателя. Вдохните Италию полной грудью, ощутив мастерство исполнения в каждой детали. Обувь Antonio Biaggi – это ощущение, которое оставляет приятное послевкусие.