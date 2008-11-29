Купить функциональную медицинскую кровать в магазине Ukrmedshop

Медицинская кровать – важный элемент в процессе лечения и реабилитации больного, а также во время ухода за людьми с ограниченными физическими возможностями. Такие кровати используют не только медицинские учреждения в условиях стационара, но и пациенты, которые нуждаются в специальном обслуживании своих физических потребностей на дому. Специальные койки позволяют ускорить период восстановления больного и уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Кроме этого, комфорт во время сна обеспечивает здоровый сон и способствует эффективному лечению.

Применение медицинских кроватей

Существует много вариантов использования медкроватей, что позволило создать огромное количество типов этих изделий, которые пользуются успехом в больницах, родильных отделениях, домах для престарелых, педиатрических клиниках и диагностических кабинетах. Некоторые варианты кроватей для специальных целей используются в каретах скорой помощи для транспортировки тяжелых больных.

Есть путаница в терминологии, связанная с определением прямого назначения данных изделий, которые использует производитель в описании к товару. Среди ассортимента продукции предлагаемой производителями, встречается больничная койка для стационара и функциональная кровать купить которую можно для домашнего ухода в Ukrmedshop. Важно понимать разницу между такими определениями, чтобы правильно выбрать кровать для пользования.

Отличие больничных спецкроватей от других типов таких изделий

Данный вид коек используется в стационарных условиях больниц и клиник. Есть ряд особенностей и деталей, с помощью которых отличают больничную койку от простой медицинской кровати.

Главным отличительным элементом медицинской кровати в больницах является полностью регулируемая конструкция ее верхней и нижней части. Такая возможность настройки дает возможность выбрать нужное положение для пациента, соответствующее его антропологическим особенностям, выполнить назначенные процедуры и при этом не нарушить постельный режим.

В большинстве случаев медкровати оборудуются ручками или бортиками, которые уберегают больного от падения и обеспечивают упор на руки для вставания.

Функциональные медицинские кровати для использования в домашних условиях

Такие изделия визуально напоминают койки в медицинских учреждениях, но имеют некоторые отличительные особенности. Данные виды кроватей используются в домах престарелых, реабилитационных учреждениях и в домашних условиях. Их конструкция позволяет регулировать свое положение по высоте, они имеют боковую защиту и могут дополнительно оснащиваться специальными аксессуарами. Дополнительное оборудование навешивается для использования специальных элементов для ухода и реабилитации.

Различия между техническими особенностями медицинских кроватей кажутся незначительными, но они дают возможность правильно выбрать изделие, которое обеспечит эффект и комфорт.

Виды медкроватей

Ассортимент медицинских кроватей позволяет выбрать необходимую модель для общего пользования в больницах и под конкретные характеристики каждого пациента. Всю продукцию можно разделить на две категории:

по виду используемого привода (электрический, пневматический и механический);

по числу регулируемых секций.

Самый «народный» вариант медицинских коек – механический. Конструкция этих изделий дает возможность установить нужное положение при помощи ручного фиксатора. Используются такие кровати пациентами, которые могут самостоятельно выполнить регулировку. В случае, если у больного нет физической способности самостоятельно изменить наклон секций, применяются прогрессивные технологические средства с электроприводом. Управление в данном случае осуществляется при помощи пульта.