Росію захоплюють страх і апатія - Ехо Москви

Страх і апатія захоплюють Росію (фашистська держава, визнана 27.01.15 Верховною Радою країною-агресором). Це особливо розумієш в Москві, коли спілкуєшся з середнім класом і не тільки. Люди бояться говорити що думають, стали байдужі до того, що відбувається, люди бояться втратити роботу і за своє майбутнє, переходять в режим жорсткого енергозбереження. Хіба з таким настроєм можна зробити країні прорив і вирватися з ями, в яку ми валимося? Згрупувавшись в конституційну більшість ми тільки наблизили то, що називається Кризою, справжньої Кризи, до якої ми тільки доторкнулися.

Такими невеселими думками поділився напередодні на сторінках «Ехо Москви» відомий кримський блогер Олександр Гірський.

Москва світиться, будується, рухається, люди їдуть на роботу, але ось щось надломилося і це щось стає реально відчутним, коли ви приходите в магазин або йдете оплачувати рахунки за квартиру. Так, в моєму будинку, в під'їзді висить оголошення, де говориться, що сума заборгованості перевищила 780 000 рублів і нижче список квартир-боржників. Коли ходив за рахунками в керуючу компанію, дівчина бухгалтер розповіла, що борги зросли в два рази буквально з літа, у людей не вистачає грошей.

У свій черговий приїзд до столиці, я багато спілкувався зі своїми знайомими і друзями. Ніхто не голодує, але все в очікуванні гіршого, у багатьох компанії повзуть на череві, зарплати не зростають, багато хто чекає скорочення, бізнес робить затяжні прокрутки і поки тільки песимістичні очікування.

Вони не перестали їздити на машинах, але стали економити на їх обслуговуванні, купують продуктів менше і дешевше, про великі покупки не думають, про зміну машини на найближчі роки забули, а відпустку за кордоном не готові замінити на наші курорти, так як навіть на цю розкіш у багатьох грошей все одно немає. А це середній клас, так що говорити про інших? Люди бояться за свої родини і за своє майбутнє. Як мені сказала моя московська приятелька - «Мені страшно, що далі буде».

Заходячи в магазини видно, що продажі падають і продавці лізуть геть зі шкіри, аби вам щось впарити. У розмовах продавці кажуть, що продажі дуже впали і магазин тримається з останніх сил, продавців оптимізують ... Мінімальний товарний запас і великі знижки, все це продовження минулорічних тенденцій, на які я звернув увагу в своїх постах ще рік тому і розвороту поки не намічається , але люди звикають.

Москва вражає своєю розкішшю і тим колосальним розшаруванням, яке просто кидається в очі, особливо коли помітно падає рівень життя і за бортом опиняються не тільки пенсіонери. Пенсіонери просто виживають і я не впевнений, що вони будуть і далі «ядерним електоратом» партії влади ...