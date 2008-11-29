Україна стала лідером на аграрному ринку, випередивши США і Росію

Україна посіла перше місце на світовому ринку поставок борошна - в 2015/16 маркетинговому році (МР) було експортовано 344 тисяч тонн. Це на 32,5% більше, ніж в 2014/15 МР.

Про це повідомила прес-служба Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) з посиланням на радника голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Сергія Сакіркіна.

На другому місці опинилися США з обсягом поставок борошна на світові ринки 303 тис. тонн. Третє місце дісталося РФ - обсяг поставок 289 тис. тонн. Далі за списком: Індія (284 тис. тонн), Канада (239 тис. тонн) і Великобританія (231 тис. тонн).

За структурою експорту найбільше борошна з України поставляється в Східну Азію - 48% від загального експортного обсягу борошна в 2015-2016 МР (червень до червня), що на 7 п.п. більше, ніж в 2014-2015 МР.

Далі за списком розташувалися Близький Схід (18% у 2015-2016 МР проти 26% у 2014-2015 МР), країни СНД (11% проти 15%) і Південно-Східна Азія (11% в 2015-2016 рік, як і роком раніше).

Найбільшою країною-споживачем українського борошна в 2015-2016 році стала КНДР. При цьому імпортували борошно українські компанії в 2015-2016 МР в основному з Великобританії (23,5% від загального обсягу імпорту борошна), Чехії (12,9%), Молдови (9,34%), Панами (8,53%) та інших країн.