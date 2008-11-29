Хто в Держдумі займеться грошима

Колишній віце-губернатор Петербурга отримав посаду першого заступника голови Комітету з фінансового ринку.

У Ігоря Дівінского - подвійне свято. З обранням депутатом, він розлучився з посадою віце-губернатора Санкт-Петербурга http://politicalrating.ru/persons/divinskiy-igor-borisovich/, яка, за чутками, останнім часом його дуже обтяжувала. І отримав призначення в Думі - пост першого заступника голови Комітету з фінансового ринку. Бо «Єдина Росія», розподіляючи думські портфелі, рекомендувала Дівінского для роботи на цій посаді.

Посада першого заступника голови Комітету з фінансового ринку вважається престижною. Ігор Борисович зможе безпосередньо спілкуватися з керівництвом ЦБ, впливати на банківську сферу, брати участь в регулюванні фондового ринку. Це - величезні можливості, в тому числі і лобістського змісту.

Отримання Дівінскім значної думської посади розвіяло чутки про його «натягнуті відносини з Москвою». Саме цим пояснювалося його пониження в 2014 році з посади керівника адміністрації Санкт-Петербурга до позиції рядового віце-губернатора. Тепер очевидно, що причини тодішньої «опали» Ігоря Борисовича треба шукати в Пітері, а не в Москві.

Знаючі люди розповідають, ніби Дівінскій в останні місяці мріяв обратися депутатом тільки для того щоб мирно покинути Смольний. З чим пов'язана таке його бажання - не уточнюється, але швидше за все - з відчуттям застою, в якому перебувають багато чиновників міської адміністрації. На думку багатьох, з другої столиці РФ Петербург перетворився в звичайний регіональний центр.

Крім Дівінского думські Потрфелі отримають ще два петербуржці.

Досвідчений депутат Юрій Петров зберіг за собою посаду першого заступника голови Комітету з природних ресурсів, власності і земельних відносин. Петров з 2008 по 2011 роки керував Росмайном, і таке призначення сприймається його колегами по фракції «Єдиної Росії» як щось само собою зрозуміле.

Депутат-новачок Михайло Романов (обрання якого продовжує оскаржувати Оксана Дмитрієва) отримав посаду заступника голови Комітету з регламенту й організації роботи. Це - чисто формальна посада, але призначення Романова свідчить про довіру, яку до нього відчуває керівництво партії. І - що дуже важливо, те, що питання про законність його обрання для «Єдиної Росії» фактично закритий. Цікавий нюанс: іншим заступником голови Комітету з регламенту стала депутат Лариса Шойгу, сестра міністра оборони. Не виключено, що в перспективі це дасть можливість Романову безпосередньо спілкуватися з Сергієм Кужугетович.

Передбачувано не отримали жодних посад Євген Марченко, Сергій Вострецов та Володимир Катеньов. Вони, в загалом, ні на що і не розраховували. А ось непризначення на пости в комітетах Сергія Боярського і Віталія Мілонова - несподіванка. Боярського-молодшого вважають вельми впливовою людиною і в Пітері, і в Москві. А Мілонов робив за останні дні багато заяв про те, які посади і в яких комітетах він хотів би зайняти. Але ніяких посад йому в підсумку не дісталося. У всякому разі, поки.