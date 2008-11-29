Нові автомобілі Tesla стануть повністю самокерованими

Tesla почне тестувати нове програмне забезпечення, яке дозволить всім автомобілям компанії стати повністю самокерованими. Про це на конференції заявив глава Tesla Ілон Маск, повідомляє CNN.

У компанії очікують, що вже до кінця 2017 року автомобіль зможе доїхати з Нью-Йорка в Лос-Анджелес без участі водія.

З наступного тижня машини почнуть оснащуватися великим числом камер, які дадуть комп'ютеру круговий огляд. Крім того, автомобілі отримають комп'ютери, які будуть в 40 разів швидше тих, що встановлені в машинах Tesla зараз. Також автомобілі будуть оснащені поліпшеними ультразвуковими сенсорами.

«Насправді це суперкомп'ютер в машині», - заявив Маск.

Перед тим як оснастити автомобілі новими можливостями програмного забезпечення, Tesla перевірить їх на справжніх дорогах. Так, ПО буде працювати у фоновому режимі, дозволяючи комп'ютеру приймати всі рішення і порівнювати їх з діями водія.

Власники старих моделей автомобілів не зможуть їх оновити за допомогою нових камер і сенсорів. Повне самостійне водіння буде доступно тільки власникам Tesla S, X і третьої моделі.

«Модернізація машини це не реалістично», - сказав Маск. - «Це як робити автомобілю трансплантацію спинного мозку».

У компанії хочуть, щоб самокеровані автомобілі були в два рази безпечніше водія-людини, проте Маск заявив, що автомобілі на повному самокеруванні можуть бути в 10 разів безпечніше, ніж середньостатистичний водій, пише CNN.

Нова система не отримає назви автопілот, так як це має на увазі залучення людини в процес управління.

Крім того, існуюча система автопілотування призначена тільки для роботи на шосе обмеженого доступу, в той час як нові безпілотні системи будуть здатні функціонувати навіть на вулицях міста з пішоходами, велосипедистами і складними перехрестями, зазначив Маск.