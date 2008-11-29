Наймасовіша депортація українців до Сибіру

19 жовтня 2016 року минає 69 років з часу масового виселення населення з Західної України до Сибіру. 5.ua зібрав 10 фактів про депортацію, про які мало хто знав.

1. У 1944 році на західноукраїнський землях розпочалася активна "радянізація" населення. Таку політику супроводжували масові репресії "ворогів народу".

2. Таким чином радянська влада хотіла послабити визвольний рух на Західній Україні, залишити ОУН та УПА без підтримки, зокрема свіжої сили. Та на офіційному рівні радянська влада запевняла, що ведеться боротьба проти родичів бандитів, куркулів, а також виселяють ворогів робочого класу.

3. Місцеве населення депортували у віддалені регіони СРСР, зокрема в Сибір.

4. Тільки у Львівській області у жовтні 1944 року підготували списки на виселення 10 тисяч 517 осіб.

5. Вже у 1945 році у віддалених регіонах СРСР було понад 2 млн спецпоселенців.

6. Лише за три дні, з 19 по 21 жовтня 1947 року, до Сибіру вивезли 150 тисяч українців.

7. 21 жовтня 1947 року за добу виселили майже 80 тисяч українців. О шостій ранку людей розбудили військові, увірвавшись у домівки. Кілька хвилин на збори, потім вози, залізнична станція і потяг на Сибір.

8. Майно виселенців конфіскували й передали в державну власність – тобто в колгоспи.

9. Людей розкинули по різних місцинах. Когось відправили працювати на вугільні шахти, когось – у сільське господарство. Хтось жив у бараках, а для когось новою домівкою стала тюрма. Траплялося так, що деякі сім'ї були розділені по різних таборах.

10. Операція "Захід" таки послабила український визвольний рух. Після десятків років заслання дехто повернувся на рідну землю, а дехто прижився на чужій. І аж до часів "перебудови" мало хто знав про цю трагічну сторінку в історії України.