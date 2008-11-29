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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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До 2018 року в Росії відмовляться від українських комплектуючих в озброєннях
Російське імпортозаміщення вироблених в Україні компонентів озброєння для потреб Міноборони Росії, на поточний момент, йде за графіком і планово завершиться до 2018 року. Про це повідомив журналістам заступник глави військового відомства Юрій Борисов.
"Програма з імпортозаміщення ведеться, і всі заходи по Україні повинні бути завершені до 2018 року. Ці роботи йдуть за графіком і щоквартально доповідаються верховному головнокомандувачу", - повідомив Юрій Борисов.
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