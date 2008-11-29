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Покупка офисной мебели Stylebest

Рабочее помещение в офисе – место, куда сотрудники приезжают ежедневно, проводят там некоторое количество времени, кто-то 1-2 часа, другие – до четверти суток. Мебель для офиса выполняет ряд полезных функций: быть удобной, безопасной, приятной на вид и иметь выгодную стоимость.

офисная мебель, Stylbest

Хорошим решением для рабочего пространства является офисная мебель Stylbest. Причинами выбора продукции данной марки являются:

  • Качественное исполнение. Внешний вид мебели важен, поскольку он задает рабочий тон. Приятный вид офисной мебели – своеобразное «лицо» компании.
  • Натуральное сырье. Для производства мебели выбирается древесина, натуральные клеевые составы.
  • Различные вариации товаров. Выбор товаров дает возможность найти подходящую вещь для любой обстановки.
  • Выполнение мебели разных габаритов. Это позволяет найти нужную вещь для большого и для маленького помещения.

Компания Stylebest реализует мебель напрямую, минуя стадию перепродажи. Это обеспечивает оптимальную стоимость и выгоду конечному покупателю. Заказ товара осуществляется двумя способами: по телефону и онлайн.

Клиентам на сайте реализован поиск товара, фильтры по параметрам. Каждый экземпляр продукции снабжен информацией о его габаритах, артикулом, информацией о цене товара.

После выбора товара с клиентом связывается сотрудник компании Stylebest для уточнения информации по заказу и получения подтверждения о правильности выбора. После этого этапа производится оплата продукции и последующая доставка. Она производится в пределах границы города Киева; в населенные пункты поблизости с городом, а также в другие города Украины. Цена доставки рассчитывается исходя из дальности расстояния от места назначения и выбора транспортной компании.

Фирма Stylebest дает гарантию на продукцию, которая составляет 12 календарных месяцев. В течение указанного срока компания заменяет необходимые детали. В момент поступления заказа клиент проверяет наличие всех необходимых комплектующих. При их отсутствии рекомендовано сообщить об этом факте производителю. Гарантия снимается, если мебель был повреждена домашними животными, в результате самостоятельного ремонта, при нарушении условий эксплуатации и по прошествии 12 месяцев после покупки.

Покупка офисной мебели в магазине Stylebest позволит получить офисную мебель выбранного качества, которая будет удобной, функциональной и красивой.

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