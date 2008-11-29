Покупка офисной мебели Stylebest

Рабочее помещение в офисе – место, куда сотрудники приезжают ежедневно, проводят там некоторое количество времени, кто-то 1-2 часа, другие – до четверти суток. Мебель для офиса выполняет ряд полезных функций: быть удобной, безопасной, приятной на вид и иметь выгодную стоимость.

Хорошим решением для рабочего пространства является офисная мебель Stylbest. Причинами выбора продукции данной марки являются:

Качественное исполнение. Внешний вид мебели важен, поскольку он задает рабочий тон. Приятный вид офисной мебели – своеобразное «лицо» компании.

Натуральное сырье. Для производства мебели выбирается древесина, натуральные клеевые составы.

Различные вариации товаров. Выбор товаров дает возможность найти подходящую вещь для любой обстановки.

Выполнение мебели разных габаритов. Это позволяет найти нужную вещь для большого и для маленького помещения.

Компания Stylebest реализует мебель напрямую, минуя стадию перепродажи. Это обеспечивает оптимальную стоимость и выгоду конечному покупателю. Заказ товара осуществляется двумя способами: по телефону и онлайн.

Клиентам на сайте реализован поиск товара, фильтры по параметрам. Каждый экземпляр продукции снабжен информацией о его габаритах, артикулом, информацией о цене товара.

После выбора товара с клиентом связывается сотрудник компании Stylebest для уточнения информации по заказу и получения подтверждения о правильности выбора. После этого этапа производится оплата продукции и последующая доставка. Она производится в пределах границы города Киева; в населенные пункты поблизости с городом, а также в другие города Украины. Цена доставки рассчитывается исходя из дальности расстояния от места назначения и выбора транспортной компании.

Фирма Stylebest дает гарантию на продукцию, которая составляет 12 календарных месяцев. В течение указанного срока компания заменяет необходимые детали. В момент поступления заказа клиент проверяет наличие всех необходимых комплектующих. При их отсутствии рекомендовано сообщить об этом факте производителю. Гарантия снимается, если мебель был повреждена домашними животными, в результате самостоятельного ремонта, при нарушении условий эксплуатации и по прошествии 12 месяцев после покупки.

Покупка офисной мебели в магазине Stylebest позволит получить офисную мебель выбранного качества, которая будет удобной, функциональной и красивой.