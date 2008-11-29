Коли і як краще вчити іноземну мову

Про сов і жайворонків знають всі. А хто пробував вивчити себе з цієї точки зору, щоб краще освоїти іноземну мову?

Пам'ятайте закон Парето? 20% зусиль дають 80% результату, і навпаки. Давайте навчимося витрачати мінімум, щоб отримувати максимум. Як це зробити? Запам'ятайте золоті правила «добового ритму».

- Ранок відразу після пробудження - засвоюється 100% інформації. Мозок з усією своєю міццю накидається на нові знання та вбирає їх як губка.

- Обід з 12.00 до 14.00 - засвоюється лише до 25% інформації (якщо ви в робочому ритмі, то відволікаєтеся на інші справи, якщо вдома і розслаблені - ефективність засвоєння нового підвищується до 40-50%).

- Вечір - з 18.00 до 20.00 - віддача у вивченні мов до 65%; потрібно закріплення.

- Час перед сном - з 20.00 до 22.00 - ефективність від 60% до 90% (залежить від того, наскільки ви виснажені за день і як «свіжо» сприймаєте інформацію).

Це - звичайний графік з урахуванням того, що і сови, і жайворонки живуть за стандартним ритму: прокинувся вранці - пішов на роботу - повернувся ввечері додому. Вивчення іноземної мови можна максимально ефективно «закласти» в цей графік.

Як втиснути англійську в тісний робочий графік

Вранці приділяйте вивченню нового і повторенню старого від 15 до 30 хвилин кожен день. Краще робити це відразу ж після того, як прокинулися (душ, чистка зубів і легкий перекус не рахуються). Мозок працює ще інтенсивніше на засвоєння нового після пробіжки або зарядки, наситившись киснем.

Хочете зекономити дорогоцінний ранковий час? Заведіть корисний гаджет - диктофон, смартфон і слухайте англійську прямо на пробіжці. Під час повторення монотонних рухів (різновид медитації і розслаблення) інформація ще краще засвоюється - на підсвідомому рівні.

Якщо у вас немає часу на підготовку до уроку протягом дня, освоюйте мову пасивно. Повісьте на рівні погляду листок з тією інформацією, яку вам потрібно вивчити. Хочете або не хочете - погляд стане повертатися до неї постійно. Ви будете запам'ятовувати незнайомі слова і фрази неусвідомлено.

Вечірні курси (як правило, з 19.00 до 20.30) дадуть вам відмінну базу для запам'ятовування. Закріпіть цю інформацію за годину перед сном. В цей час краще не займатися іншими справами, а сісти і розібрати прогалини в вивченому матеріалі.

Протягом всієї ночі, коли ви будете спати, ваш мозок, як невпинний комп'ютер, продовжить обробляти дані. Вранці все, чого ви ніяк не могли запам'ятати, почне випливати в пам'яті автоматично! Залишиться тільки повторити. Підказка для «зубрилок»: навіть якщо від вас не вимагають ідеальної граматики, записування незнайомих слів підвищує ефективність запам'ятовування в 10 разів. Як і промовляння вслух- від 7 до 10 разів.

Як скласти власний розклад

Може бути, ви живете за незвичним для інших розкладом? І він далеко від стандартного - «прокинувся о 8 ранку, заснув близько 23.00». Можливо, вам найкраще вчитися вночі, коли весь будинок заснув і вас ніщо не відволікає.

В цьому випадку заведіть електронний або паперовий щоденник і відстежити, який час навчання для вас найбільш ефективно. Відмітьте три кращих тимчасових проміжки, коли вам легко працюється, а слова запам'ятовуються «на раз-два». Наприклад: 5-5.30 ранку, 14.-15.00 і 19.00 -20.30. Виділіть для себе чіткий час занять (від 1 до 3 разів на день) і дотримуйтесь його неухильно.

Це зобов'яже вас привести всі свої уроки англійської до грамотного розкладу. І безсумнівно підвищить продуктивність запам'ятовування. Психологами доведено: дотримання чітких добових ритмів підсилює засвоєння людиною інформації на 50%. На відміну від безладних занять «коли захочу».

Експериментальні досліди показали, що мозку комфортніше запам'ятовувати інформацію через однакові проміжки часу. Якщо ваші мовні курси організовані за принципом «щовівторка-четвер» на 19.00 (як ці курси англійскої в Одесі), то ефективність засвоєння значно зростає.

Для неледачих

Звичайно, більш спокусливо займатися за графіком «англійська для ледачих». Багато методик рекомендують «хоча б 15 хвилин в день - і результат не змусить себе чекати». Але ми з вами знаємо, що це не так.

Порівняйте результати двох студентів - один буде займатися по півтори години в день з викладачем (2-3 дні на тиждень), а в інші дні - по 30-60 хвилин самостійно. І другий, який виділяє на вивчення мови не більше 15 хвилин в день в різний час. Через місяць лексика і граматика цих двох студентів будуть відрізнятися як небо від землі.

Не вірте в те, що «все прийде само собою», «якось вивчиться під гіпнозом» або «а ось коли я потраплю в англомовну країну ...». Будьте послідовними, займайтеся в кращий для себе час. І вже через місяць ваші знайомі і колеги здивуються, як далеко ви пішли в своїх знаннях.