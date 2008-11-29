Что такое люксметр и где его применяют

Современный мир не стоит на месте. С каждым днем все больше появляется новых технологий, которые позволяют усовершенствовать приборы и аппараты, необходимые для работы на многих предприятиях. Конечно, их количество настолько велико, что всех даже и не можешь изучить. И все они в той или иной степени являются очень полезными для некоторых сфер жизни.

Неоценимую пользу для предприятий приносит такой прибор как люксометр. Это прибор, который помогает измерять освещенность помещений. Для работы с современными приборами не нужно иметь специальных навыков. Ведь они разработаны таким образом, что их принцип работы понятен абсолютно любому человеку.

Зачем нужно измерять свет?

Неоспоримым фактом является то, что все живое на земле полноценно развивается при нормальном освещении. Не полноценное освещение очень сильно снижает производительность труда, приводит к быстрой усталости, вызывает сонливость, приводит к многим заболеваниям. Также стоит отметить, что долгое пребывание в помещениях со слабым светом пагубно влияют на здоровье человека. Если говорить о растениях и животных, то недостаток света также приводит к плохому развитию и многим болезням. Кстати существуют международные стандарты по освещенности рабочих мест, которые измеряются люксами:

Офисы в которых работают с компьютерами не менее 500

Офисы для работы с чертежами не менее 1000

Ступеньки достаточная освещенность 150

Холлы идеальное освещение достигающее показателя 100

Данный прибор применяют в таких местах как: предприятия , теплицы и многое другое. Прибор помогает не только обустроить комфортное и безопасное для зрения сотрудников рабочее место, но и отрегулировать световой поток и сэкономить электроэнергию. Применяя его в теплицах, вы сможете добиться максимального уровня развития и роста растения.

Места покупки

Сегодня многие торговые точки предлагают электронные приборы для измерения различных величин. В интернете их можно купить на сайте www.testo.kiev.ua. Здесь можно выбрать и купить не только люксметр, регистратор температуры, но и рн-метр (это прибор, который измеряет водородный показатель в различных растворах). Мы предлагаем продукцию, обладающую высоким качеством. Она вся работает безотказно и протестированная лично компанией. Если вы ищете электронные приборы по доступным ценам, тогда вам стоит ознакомиться с нашим онлайн каталогом.