Несподіваний метод лікування СНІДу

Імунолог Афтаб Ансарі (Aftab Ansari) з Медичного університету Еморі в Атланті (США) і його колеги апробували новий метод лікування ВІЛ. Вони виробляли ін'єкції препарату, що використовується для лікування хвороби Крона і неспецифічного виразкового коліту мавпам, зараженим вірусом імунодефіциту мавп (ВІМ). Через дев'ять місяців після початку лікування аналізи виявили неясний статус або дуже низький титр наявності вірусу в крові тварин.

Вчені зацікавилися білком α4ß7, виявленим на поверхні імунних клітин CD4. Саме ці клітини стають першою мішенню вірусу імунодефіциту. Білок α4ß7 допомагає клітинам повертатися «додому», в кишечник, де вони збираються у великих кількостях. Цей же білок здатний зв'язуватися з вірусом імунодефіциту, відкриваючи захворювання доступ до захисної системі організму.

Мавпи, які використовувалися в експерименті, спочатку мали досить високі показники CD4 в кишковому тракті. Методом нової позитрон-емісійної комп'ютерної томографії з використанням спеціальних контрастують маркерів вчені можуть оцінити розподіл вірусу в організмі. Вони побачили, що у тварин, які отримували антитіла до α4ß7, відзначається більш висока концентрація ВІО в окремих частинах тіла, зокрема, в тонкому кишечнику, в порівнянні з тваринами з контрольної групи.

Мавпи, які одержували лікування, таким чином, показали ознаки імунної відповіді, який міг би допомогти їм контролювати хвороботворний вірус, але жоден випадок не був досить сильний. «Вони не вилікувані - ми ще далекі від цього. Але це змусило нас думати інтенсивніше в десять разів: "Що, чорт візьми, що відбувається в системі?". Це дійсно загадка», - сказав доктор Ансарі.

Робота в цілому отримала високу оцінку експертів. Незважаючи на не до кінця з'ясовані основного механізму імунолог Рафікка-П'єр Сіка (Rafick-Pierre Sékaly) з Клівленда (США) передбачив успіх роботи і спрогнозував безліч нових досліджень. «Ця публікація буде орієнтувати [наступні] дослідження в абсолютно новому напрямку», - сказав він.

Провідний науковий співробітник відділу вивчення ВІЛ Інституту імунології в Мельбурні (Австралія) Шерон Левін (Sharon Lewin) зазначив, що робота містить дуже переконливі дані в той же брешемо він висловлює сумнів, яку поділяють багато, в тому числі самі автори дослідження: «Чи маємо ми тут справа з індивідуальною особливістю мавп чи ні? ».