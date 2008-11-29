Скільки і коли потрібно рухатися, щоб знизити ризик розвитку діабету II типу

Відразу дві групи дослідників опублікували статті, присвячені профілактиці цукрового діабету. Перша з них, під керівництвом Андреа (Andrea Smith) Сміт, наукового співробітника Університетського коледжу в Лондоні, Інституту здорового способу життя та Кембриджського університету (Велика Британія) встановила мінімальний обсяг фізичних навантажень на тиждень, знижують ризик захворювання. А професор Джим Манн (Jim Mann) і його колеги з Кембриджського університету (Велика Британія) досліджували, чи впливає тривалість прогулянок на корисність дієти у людей з уже діагностованим діабетом.

Група Андреа Сміт проаналізувала результати 23 досліджень, які вивчили взаємозв'язок між фізичною активністю і цукровим діабетом II типу (ЦД2). В їх вибірці опинилися дані 1245904 людей з США, Європи, Азії та Австралії, що не страждали на діабет, з числа яких згодом (в період від 3 до 23 років з початку спостереження) було зареєстровано 82319 випадки захворювання ЦД2.

Автори виявили зниження ризику розвитку цього небезпечного захворювання на цілих 26% серед людей, які досягли 11.25 метаболічних еквівалент-годин (МЕТ) в тиждень, що еквівалентно 150 хв помірної фізичної активності на тиждень. Слід зазначити, що це мінімальний обсяг рекомендованих навантажень у сфері охорони здоров'я. Їх результати також свідчать про те, що користь від фізичної активності значно підвищується при збільшенні навантаження вище цих мінімальних рекомендацій.

Існуючі рекомендації громадської охорони здоров'я рекомендують мінімум 150 хвилин помірної або 75 хв інтенсивної фізичної активності на тиждень, але вчені підозрюють, що кожна третя доросла людина в світі не відповідає навіть цим мінімальним вимогам. Попередні дослідження, проведені у пацієнтів з порушення толерантності до глюкози показали, що заняття спортом можуть мати профілактичний ефект на прогресування ЦД2 типу в групах високого ризику, але більшість з цих досліджень припускали також зміна раціону, що ускладнювало виділення користі однієї тільки фізичної активності.

Автори другого дослідження запросили 41 добровольці у віці від 18-75 з діагностованим ЦД2. Їх попросили не змінювати свою дієту або дотримуватися звичного способу життя протягом двотижневого дослідження з єдиною умовою дотримуватися встановленого режиму прогулянок. Заміри фізичних параметрів і рівня цукру крові були зроблені в перший і останній дні дослідження. Учасники були забезпечені пам'ятками з рекомендаціями щодо фізичної активності та портативними акселерометрами. На сьомий день їм також вручили системою безперервного моніторингу глюкози, випробуваних також попросили вести щоденник харчування.

Після першого етапу експерименту кожен повернувся до звичного способу життя протягом місяця. Через 30-денний інтервал експеримент був повторений з альтернативним режимом ходьби.

Вчені оцінювали так званий. фактор постпрандіальної глікемії, який визначає ризик серцево-судинних захворювань. За підсумками роботи, він виявився на 12% нижче в середньому при дотриманні режиму «прогулянка після їжі» ніж при проходженні звичайного. Причому різниця виявилася досить значною - у разі регулярних прогулянок після їжі ризик знижувався на 22%.