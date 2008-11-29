На дороги повернуть оновлену ДАІ

На автошляхи збираються повернути аналог скасованої ДАІ, назвавши її "Дорожньо-патрульна служба".

Як роз'яснив начальник правового департаменту Нацполіціі Володимир Жиденко, зміни потрібні для безпеки і дисциплінованості водіїв, пасажирів і поліцейських. "Наприклад, громадянин повинен знати, що якщо він поставив машину в недозволеному місці, то вона може бути евакуйована на штрафмайданчик. Зараз ця норма дана в законі розмита", - сказав В.Жіденко.

Головним завданням 2000 дорожніх патрулів стане зменшення аварійності на дорогах, яка з початку року зросла більш ніж в 1,5 рази: в 85 тис. ДТП загинули 1700 чіл., поранено більше 19 тис. чол.

ДПС увійде до складу Нацполіціі, зараз йде набір. Планується, що перші "нью-даішники" вийдуть на патрулювання з січня, а до кінця 2017 року служба запрацює в повну силу. Нині екіпажі поліції контролюють як дотримання ПДР, так і виїжджають на злочини. А нова служба буде займатися тільки порушниками на дорогах.

На думку ветерана МВС Миколи Корчмаренко, 2000 патрулів ДПС - третина від необхідного, але краще, ніж нічого. "Життя показало, що "копи-універсали "не можуть повноцінно забезпечити безпеку на дорогах".