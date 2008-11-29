Україна отримала рекомендації щодо земельної реформи

Експерти Світового банку заявили, що, незважаючи на "обнадійливі" кроки українського уряду, для повної реалізації земельної реформи необхідно прийняти ще чимало заходів. Про це свідчить звіт Світового банку, розміщений на офіційному сайті.

Відзначається, що більшість заходів не пов'язані з політизованими питаннями (наприклад, зняття мораторію) і залежать тільки від політичної волі парламенту і уряду. При цьому у Світовому банку вважають, що зняття мораторію не вирішить всіх проблем України в земельній сфері.

Як говориться в дослідженні, в разі скасування мораторію, трансакції, які будуть стимулювати розподіл земель, будуть проводитися з незначними витратами на їх здійснення, однак значно обмежаться дещицею земельних ділянок.

Експерти Світового банку для продовження реалізації земельної реформи пропонують вжити деяких заходів у короткостроковій і середньостроковій перспективі (6-12 місяців):

- Впровадити нове нормативно-правове регулювання для прозорості процедури розмежування держземель і передачі їх з держвласності;

- Розробити і тестувати закони для виявлення незатребуваного майна і передачі його в комунальну власність;

- Поліпшити інституційні механізми і прозорість управління земельними ресурсами; підвищувати ефективність земельної реформи, працюючи з банками і агробізнесом; краще інформувати населення про права на землю;

- Розвивати потенціал для управління земельними ресурсами на місцевому рівні, встановити чіткі вимоги і процедури розробки місцевих планів з управління земельними ресурсами.

Довгострокові реформи (1-3 роки), на думку експертів Світового банку, повинні включати:

- Відкриття ринок приватних земель сільгосппризначення з можливим обмеженням максимальний розмір індивідуальної власності і на доступ юридичних осіб та іноземних резидентів на перехідний період в 3-5 років;

- Децентралізований підхід до скасування мораторію; дерегуляцію орендних угод; поліпшення реєстрації прав оренди земельних ділянок для поліпшення захисту прав орендарів та власників земельних ділянок;

- Спрощення процедури виправлення помилок в кадастрових і реєстрових записах; поліпшення кадастрової реєстрації земель державної та комунальної власності.