Українців стає все менше

Чисельність населення України станом на 1 вересня становила 42,642 млн осіб, за даними Державної служби статистики. Це на 118,1 тис. осіб менше, ніж на 1 січня поточного року.

У січні-серпні поточного року в Україні народилося 264 136 дітей, у той час як за аналогічний період 2015 року цей показник склав 273 884 дитини. Таким чином, завдяки проведеним у країні реформам народжуваність знижується.

Смертність за звітний період скоротилося до 309 163 в порівнянні з 404 367 за той же період роком раніше. Таким чином, природний спад населення зріс до 118 082 в порівнянні зі 123 567 за січень-серпень 2015.

У той же час число іммігрантів в січні-серпні поточного року перевищило кількість емігрантів на 6945 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник склав 6916 чоловік.

Істотним залишається перевищення числа померлих над числом новонароджених: на 100 померлих - 68 новонароджених. Всі дані наводяться без урахування Криму та зон на сході України.