Вчені стверджують, що один з найпоширеніших в Україні «бур'янів» - засіб від раку

Нещодавно вченими було встановлено, що рослина артемізиніна, а українцям ця рослина більше відома під назвою «полин однорічний», або просто «полин», сприяє знищенню 98% клітин раку легенів, причому всього за 16 годин! Як стверджують, при використанні тільки «полину однорічного», розвиток ракових клітин в легенях зменшується на 28%, а якщо поєднати таке лікування з залізом, то ця рослина здатна повністю і ефективно видалить рак. Більш того, експерименти доводять, що полин не має негативного впливу на здорові клітини легенів.

У минулому артемізинін використовували як потужний засіб для лікування малярії, але тепер науково доведено, що ця рослина так само ефективно в боротьбі з раком.

Коли під час чергового експерименту вчені додали до артемізиніну залізо, а потім прикріпили до тканин легенів, в основному заражених раком, то артезимінін впливав на «погані» клітини, при цьому залишаючи «здорові» клітини недоторканими.

«В цілому, результати дослідження показують, що артемізинін контролює репродуктивне зростання ракових клітин», - роблять висновок автори дослідження - фахівці з Університету Каліфорнії.

Багато тисяч років в Китаї настоянка з полину використовувалася і для лікування раку, і для лікування малярії. Зараз же вчені говорять, що секрет цієї рослини - в його багатстві залізом і інші мікроелементів, яких «боїться» рак.

А ось народні способи її застосування:

Мазь з полину: для неї буде потрібно 10 г густого екстракту полину, 100 г рослинного масла або свинячого жиру.

Порошок з полину: слід розтерти в порошок і приймати по 0,5 чайної ложці 5-6 разів на день після прийому їжі, поступово зменшуючи кількість прийомів до трьох разів на день, протягом тижня. Порошок полину діє більш ефективно, ніж настій полину.

Сік полину: його віджимають перед цвітінням з листя і гілок і приймають по 1 столовій ложці соку з медом 3 рази на день до їжі.