Цукерберг занурить світ в іншу реальність

На конференції Oculus Connect 3, присвяченій віртуальної реальності, Марк Цукерберг вперше показав, над чим працює Facebook в цій області.

Дві основні проблеми повноцінних сучасних шоломів віртуальної реальності - громіздкість і, звичайно ж, ціна. Людині, який захоче купити собі шолом доведеться не тільки віддати $ 700 за сам пристрій, а й зібрати потужний комп'ютер - і він буде коштувати ще дорожче. З огляду на, що дійсно гідних програм та ігор «на кожен день» мало, такі витрати, на жаль, не виглядають виправдано.

Шоломи для смартфонів в цьому плані краще: вони досить дешеві, легкі і компактні, не вимагають ніяких проводів - але без телефону всередині абсолютно марні.

Нова розробка Oculus знаходиться десь посередині двох цих типів пристроїв. Вона не вимагає підключення до комп'ютера або смартфону і додаткових проводів - а комп'ютер встановлений всередині самого шолома. Зображення рендерится самим шоломом, і в нього вбудовані системи, що визначають місце розташування в просторі, тому людина зможе вільно ходити з пристроєм на голові. І найголовніше, Santa Cruz буде, за словами Цукерберга, значно дешевше, ніж повноцінний Oculus.

Шолом поки знаходиться в стадії прототипу і інформація про терміни його виходу не була озвучена. Крім компактного шолома були анонсовані компактні навушники-затички під VR за $ 49.

Oculus Touch

Власники Oculus Rift поки не можуть взаємодіяти з об'єктами в віртуальної реальності за допомогою рук: їм залишається тільки крутити головою або кипити Xbox One або Sony PlayStation 4 та грати в ігри за допомогою геймпада. А от 6 грудня все обіцяє змінитися. Oculus Touch - нові контролери для Rift. Вони надягають на обидві руки і відстежують їх переміщення. На сцені Цукерберг в реальному часі зіграв з колегами в шахи і в більярд, намалював в повітрі «шпагу» і міг фехтувати нею, а ще перенісся в іншу локацію.

Спілкування людей у віртуальній реальності - те, про що насамперед думає Цукерберг як засновник найбільшої соціальної мережі в світі. Саме для цього і були створені віртуальні аватари.

Віртуальні аватари

Аватар - це ваш протеже в віртуальному світі. Ви можете повністю налаштувати його зовнішність: колір шкіри, риси обличчя, аксесуари на зразок очок і шарфів.

Цукерберг не раз говорив, що віртуальна реальність - це платформа, яка прийде на зміну домінуючій зараз мобільній. І, звичайно ж, на ній буде будуватися Facebook майбутніх років.

Два перших сервісу, де активно використовуватимуть віртуальні аватари - Parties і Oculus Rooms. У першому люди зможуть спілкуватися і грати один з одним, у другому - разом дивитися відео та фільми на великому віртуальному екрані.

Що далі?

З моменту покупки Oculus пройшло вже більше двох років, і нарешті на Oculus Connect 3 нам показали, над чим конкретно працює Facebook і як саме в нього буде інтегрована віртуальна реальність. Перспективи насправді захоплюючі: можливість не тільки практично своїми очима побачити людину, яка знаходиться на іншому кінці світу, а й взаємодіяти з нею - грати в шахи і в більярд, обмінюватися фотографіями в реальному часі, - обіцяє відкрити VR-шоломам друге дихання.

Хто може занурити світ у віртуальну реальність, якщо не власник головної соціальної мережі в світі?