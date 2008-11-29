Росії загрожують нові санкції

Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентоліні заявив, що ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії зараз неможливо, пише в своєму блозі на "Новому часі" колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. Джентоліні назвав ідею посилення економічного тиску на РФ "нереальною і нездійсненною на практиці". Росія тим часом традиційно каже, що на санкції їй начхати, мовляв, вони неефективні й безглузді. Втім, подібні заяви ми чули і перед введенням санкцій щодо Донбасу і Криму.

Думаю, світова спільнота все-таки посилить тиск на Росію. Захід уже випробував санкції на ділі й очевидно більше не може ігнорувати безчинства, що відбуваються в Сирії. Масовими бомбардуваннями сирійських міст Росія виштовхує до Європи сотні тисяч біженців. Окрім того, зростає радикалізм серед тих мігрантів, які вже живуть в Європі, що підриває стабільність всередині країн, що приймають. Зростає популярність правих, націоналістичних сил. У деяких європейських країнах на хвилі експлуатації страхів населення ці сили приходять до влади.

Тобто, Росія свідомо проводить політику руйнування Європейського Союзу, і європейці, нарешті, це зрозуміли. Коли дії Москви безпосередньо зачіпають Європу, вона готова діяти. Французький президент Франсуа Олланд, що не вирізнявся жорсткою позицією щодо РФ, по суті, скасував візит Путіна до Франції. Ціла низка впливових європейських політиків зрозуміли, що настав час діяти. Більше того, вони знають, що санкції все-таки працюють.

Кого зачеплять нові санкції? Судячи з повідомлень, що з'являються час від часу, мова може йти про санкції щодо російських ВПК та енергетичного комплексу. Але головний ефект санкцій – це те, що Росія позбавляється доступу до найвигідніших ресурсів. Вона не зможе розміщувати урядові цінні папери, не зможе працювати з міжнародними фінансовими інституціями, ускладнюється доступ до високих технологій та інвестицій в енергетичний сектор. Це, безумовно, боляче б'є по російській економіці. Наприклад, цілий ряд європейських країн виступили проти будівництва другого "Північного потоку".

Всі ці фактори в сукупності роблять реалізацію планів Путіна, що здавалися нещодавно дуже реалістичними, все скрутнішою.