Особенности и преимущества элитных новостроек

Если вы решили приобрести квартиру в новостройке элитного уровня, то можете быть уверены в том, что условия проживания вы получите максимально комфортные. Есть множество отличительных черт, которые присутствуют у недвижимости этого дорогостоящего класса непременно.

Отличительные внешние черты элитных новостроек

Как правило, элитные новостройки – это монолитно-кирпичные или кирпичные здания. Место расположения – престижные деловые или исторические части города. Дома имеют уникальное оформление, и проектируются известными архитекторами и архитектурными бюро.

Строительство элитных новостроек ведется с использованием высококачественных материалов, которые гарантировано экологичны, безопасны, долговечны и прочны. Впрочем, большинство солидных и известных девелоперов выбирают такие материалы и для создания домов эконом-класса. Вы можете зайти, например, на страницу http://novabydova.com.ua/proekty/zhk-schastlivyj-schastlivaya-55, и убедиться том, что недорогое жилье также может быть возведено из лучших стройматериалов.

Элитные новостройки могут похвастаться наличием прогрессивных инженерных систем, которые автоматизируют процессы жизнеобеспечения и создают максимум комфорта. Дорогостоящая и оригинальная отделка есть, в том числе, на площадках общего пользования – на лестничных клетках, в коридорах, лобби и подъездах.

Особенности внутреннего оформления и планировки

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Выбирая элитные квартиры в новых жилых комплексах, вы получите недвижимость с возможностью обустройства зимнего сада, гардеробной и прочих помещений, которые необходимы взыскательным жителям. Вы можете найти варианты высшего уровня без отделки и с авторским высококачественным оформлением. И те, и другие пользуются примерно одинаковым спросом. Покупка элитной недвижимости - выгодный способ вложения финансовых средств, так как цена такого жилья не идет вниз никогда.