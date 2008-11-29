|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
У яких країнах вчаться найрозумніші студенти?
Як повідомляє BBC, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) порівняла здібності і знання студентів вищих навчальних закладів в різних країнах.
Отримані результати дослідження зовсім інакше ілюструють ступінь освіченості нинішнього світу. Перші місця в рейтингу займають не ті країни, університети яких визнані кращими в світі.
Список країн з найбільш освіченими студентами виглядає наступним чином:
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com