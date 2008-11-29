У яких країнах вчаться найрозумніші студенти?

Отримані результати дослідження зовсім інакше ілюструють ступінь освіченості нинішнього світу. Перші місця в рейтингу займають не ті країни, університети яких визнані кращими в світі.

Як повідомляє BBC, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) порівняла здібності і знання студентів вищих навчальних закладів в різних країнах.