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У яких країнах вчаться найрозумніші студенти?

Як повідомляє BBC, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) порівняла здібності і знання студентів вищих навчальних закладів в різних країнах.

Отримані результати дослідження зовсім інакше ілюструють ступінь освіченості нинішнього світу. Перші місця в рейтингу займають не ті країни, університети яких визнані кращими в світі.

Список країн з найбільш освіченими студентами виглядає наступним чином:

  • Японія,
  • Фінляндія,
  • Нідерланди,
  • Австралія,
  • Норвегія,
  • Бельгія,
  • Нова Зеландія,
  • Англія,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Чеська Республіка.
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