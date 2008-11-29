У Росії попит на транспортно-логістичні послуги на низькому рівні

Основним фактором ризику для російського ринку транспортно-логістичних послуг залишається нестабільна макроекономічна і геополітична ситуація. Продовжують зберігатися низькі світові ціни на нафту та інші сировинні товари, спостерігається підвищення вартості позикових коштів і відтік капіталу. Все це призводить до низької інвестиційної активності на внутрішньому ринку, в тому числі транспортно-логістичних послуг, на якому, крім того, позначаються негативна динаміка промислового виробництва, будівництва і роздрібної торгівлі, а також низька платоспроможність торгово-виробничих компаній. Спостерігається і вплив інституційних чинників: зміна правил регулювання галузі в умовах бюджетного дефіциту.

«Сьогодні простежуються такі тренди, як низький попит на ТЛУ, скорочення обсягу вантажоперевезень в імпортному сполученні, підвищення темпів зростання експортних вантажопотоків. При цьому підвищується значення портів РФ в перевалці експортних вантажів, а також продовольства і сировини для його виробництва з країн, що розвиваються, збільшення вантажоперевезень з / в Китай та інші країни Азії», - пояснює Людмила Симонова, керуючий партнер і засновник дослідницького агентства M.A.Research.

Експерт відзначає вплив програми імпортозаміщення на зростання внутрішніх російських вантажоперевезень. У цій сфері спостерігається ускладнення ланцюжків поставок, зміна маршрутів і неминучий «природний відбір» серед гравців, загострення конкуренції в боротьбі за клієнтів. У той же час зберігаються ризики неплатежів з боку замовника, що ведуть до банкрутства транспортних і логістичних компаній.

«У ситуації, що склалася найбільш ефективними антикризовими заходами стають перехід з FTL на LTL грузоперевозки, фізичне зменшення замовлення по одній поставці, збільшення частки перевезень з маршрутизацією, а також оптимізація та скорочення парку, переорієнтація бізнесу на внутрішні російські перевезення і розширення географії присутності, розвиток мережі власних представництв і агентів», - вважає засновник MAResearch.

У Росії в січні-вересні 2016 року вантажообіг транспорту склав 3,794 трильйона тонно-кілометрів, в тому числі залізничного - 1,732 трильйона, автомобільного - 169,8 мільярда, морського - 32,2 мільярда, внутрішнього водного - 53,2 мільярда, повітряного - 4 , 6 мільярда, а трубопровідного - 1,802 трильйона тонно-кілометрів.

Тільки у вересні поточного року по залізниці вантажообіг зріс на 1,2% щодо вересня 2015 року та склав 194,8 мільярда тонно-кілометрів. Найгірші справи з морськими перевезеннями, які відносно вересня минулого року скоротилися на 30,3%.

Вантажообіг повітряного транспорту в звітному місяці виріс на 24,5%, досягнувши позначки в 0,6 мільярда тонно-кілометрів. Відповідні дані наводить Росстат.