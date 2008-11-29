Встигніть отримати безкоштовні гектари землі

Отримати ділянку землі можна в будь-якому регіоні країни, але експерти попереджають: роздавати довго землю держава не буде.

Всього можна отримати п'ять ділянок землі для різних цілей: будівництво будинку, гараж, садівництво, особисте сільське господарство і для будівництва дачного будинку. Скористатися такою можливістю може будь-який повнолітній громадянин України. Загальна максимальна площа для безкоштовної приватизації оцінюється в 2,28 га на одну людину.

Скільки землі можуть отримати українці?

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше двох гектарів для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва - не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і селах виділяють різні площі землі, в селі можна одержати не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, а в місті - 0,1 га. Для дачного будівництва в законі передбачено не більше 0,1 га і для гаража - не більш 0,01 га. Безкоштовно приватизувати можна кожен з видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім'ї.

Для отримання безкоштовної ділянки землі необхідно звернутися до місцевих органів самоврядування. При цьому не має значення, де проживає громадянин, або де прописаний - ділянка може бути виділена в межах всієї України. Якщо ж обрана ділянка не перебуває в межах певного населеного пункту, необхідно звернутися територіальне відділення Держгеокадастру - зазвичай це стосується земель для ведення садівництва або особистого сільського господарства.

Сама земля нічого не буде коштувати українцеві, але оформлення документів зажадає витрат.

«Землю отримати можливо, але на це потрібно виділити певну суму. В принципі, земельну ділянку можна приватизувати за 3-5 тисяч гривень. І це не хабар, а витрати на землевпорядника, який повинен розробити технічну документацію », - зазначає юрист із земельних питань Кирило Левтеров.

Головна складність оформлення земельної ділянки - бюрократія. Перш ніж отримати Свідоцтво про право власності на ділянку доведеться побігати по кабінетах чиновників.

«Приблизно весь процес може зайняти від шести місяців до двох років. Хоча насправді, цей процес повинен займати менше, наприклад, для учасників бойових дій на Донбасі найкоротший термін - 45 днів. Все дуже залежить від швидкості бігу за чиновниками», - додає юрист.

Юрист також зазначив, що в селах значно простіше отримати землю, ніж в місті. Все дуже залежить від ліквідності землі - чим менше ліквідна земля, тим простіше її отримати.

Бажану земельну ділянку громадянин повинен вибрати сам. Це можна зробити, використовуючи сайт «Публічна кадастрова карта України», відправити офіційний запит про надання публічної інформації в місцеві органи влади або Держгеокадастр.

Процедура отримання землі

Перший крок - дізнатися за допомогою сайту «Публічна кадастрова карта України», чи вільна бажана ділянка.

Другий крок - подати заяву до місцевого органу самоврядування (вкажіть в заяві приблизний розмір земельної ділянки та її цільове призначення). Також необхідно прикласти до нього карту або графічний малюнок, де зазначено місце розташування землі. Термін розгляду заяви - до 1 місяця.

Третій крок - розробка проекту щодо відведення землі в разі згоди сільради або мерії. Для розробки проекту потрібно звернутися до землевпорядної організації. Орієнтовна вартість проекту - від 2000 до 10000 грн. Приблизний термін виконання - від 6 місяців до 1 року.

Четвертий крок - заява про державну реєстрацію земельної ділянки: з проектом на руках слід йти до територіального органу Держгеокадастру України. Кадастровий реєстратор видає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номера. Термін виконання - до двох тижнів.

П'ятий крок - передача земельної ділянки в приватну власність органами місцевого самоврядування. Місцева рада або адміністрація повинні затвердити проект і зареєструвати у Міністерстві юстиції право власності.

Шостий крок - подати в Реєстраційну службу заяву про державну реєстрацію вашого права власності на земельну ділянку.

Сьомий крок - отримання Свідоцтва про право власності на земельну ділянку. Для цього необхідно звернутися із заявою про держреєстрацію в Укрдержреєстр або до реєстратора Держгеокадастру. Термін виконання - до 14 днів.

Чому ніхто не поспішає оформляти безкоштовні ділянки землі?

За словами експертів, після прийняття Земельного кодексу, який гарантує право кожного громадянина на землю, першу хвилю бажаючих приватизувати ділянку зупинила бюрократія, яка в підсумку породила корупцію і міфи про те, що отримати землю законним шляхом неможливо. За словами юриста по земельному праву Кирила Левтерова, на практиці тільки 1 з 10 бажаючих проходив всю процедуру до кінця і в підсумку отримував безкоштовну ділянку землі.

«Система приватизації, яка сформувалася на початку 2000-х, передбачала, що в Україні є велика кількість землі. Як і будь-яка адміністративна процедура, де розпорядником є держава або місцеві органи влади, вона швидко привела до збільшення бюрократичних процедур. Бюрократія і складності збили першу хвилю бажаючих приватизувати. Ну і земля тоді нічого не коштувала. Потім земля поруч з містами стала набирати в вартості і бюрократичні процедури стали корумпованими, оскільки земля - обмежений ресурс, тим більше в місті», - зазначає юрист по земельному праву Кирило Левтеров.

У підсумку, корупція стала головною причиною, яка відбила бажання приватизувати передбачену законом землю.

Встигніть приватизувати - незабаром держава повинна припинити роздачу землі

Експерти відзначають, що закон, який передбачає на кожного українця 2,28 га землі, буде діяти до прийняття земельної реформи, після ж земля стане повноцінним товаром. З іншого боку, це поборе корупцію в секторі.

«Не можна з одного боку безкоштовно роздавати землю, а з іншого розуміти, що вона може вільно звертатися. Якщо Україна вийде на наступний рівень земельної реформи, можлива ситуація, при якій безкоштовне отримання землі може бути нарешті припинено. Хочеш землю, будь ласка, купуй, а далі продавай або користуйся і плати податок», - зазначив юрист Кирило Левтеров

Уже через рік роздавати землю можуть припинити, відзначає юрист правозахисної групи «Варта» Юрій Кравець. За його словами, вже навіть є законопроекти зі змінами до земельного законодавства, яке скасовує виділення ділянок безкоштовно.

«У 2017 гожу, думаю, будуть внесені зміни до статті 121 Земельного кодексу України, яка чітко регулює норми безоплатної приватизації. Є два проекти: один передбачає повну ліквідацію права на землю, а другий передбачає обмеження, тобто надання землі окремим пільговим категоріям. Імовірність, що з 1 січня 2018 року така можливість зникне - дуже велика», - розповів Юрій Кравець.