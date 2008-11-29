Псіхокосметологія - природний шлях до краси

Як не банально це звучить, справжня краса йде зсередини. Це підтверджує досвід співпраці психологів з клініками пластичної хірургії та естетичної медицини: досягають найбільш вражаючих результатів, швидше і легше переносять реабілітаційний період ті пацієнти, які раніше проходили сеанси глибинної психотерапії.

Вчені давно відзначили зв'язок між нашим внутрішнім станом, нашими емоціями і тим, як ми виглядаємо.

На основі цих спостережень було розроблено унікальний напрямок медицини - псіхокосметологія.

Псіхокосметологія - одна з найбільш перспективних методик омолодження, заснована на взаємозв'язку психологічних переживань людини і стану її здоров'я, а також зовнішнього вигляду.

Псіхокосметологія передбачає комплексний вплив на фактори, що викликають вікове зниження життєстійкості організму - сучасні технології омолодження поєднуються зі спеціальним психологічним супроводом пацієнта.

Негативні емоції, стреси, негативні установки часто є основними причинами виникнення проблем надмірної ваги, дефектів фігури, появи мімічних зморшок. Спеціаліст-психолог допоможе розібратися в причинах косметичних дефектів і знайти ресурс для їх подолання, за допомогою псіхокосметологічних програм запускаються природні процеси оздоровлення, настає повне омолодження організму. Робота з психологом проходить як в рамках індивідуальної сесії, так і в рамках групової психотерапії. Успішно застосовується терапія, що надає м'який недирективний вплив. Процедури омолодження проводять паралельно з сеансами релаксації.

Уповільнити біологічний годинник і продовжити молодість, зберігаючи душевне і фізичне здоров'я - завдання, які вирішує псіхокосметологія.