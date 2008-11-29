Реставрация зубов: счастливая улыбка без изъянов

Слишком длинный или короткий зуб, щербинка, стертость – эти дефекты способны сразу испортить впечатление о человеке. Как вернуть уверенную улыбку, рассказали консультанты стоматологической клиники Healthy Dent.

Идеальные зубы – настоящая редкость. Чаще природа или жизнь оставляют «отпечаток» на улыбке. Распространенные дефекты зубов: нестандартная форма, сильный наклон, изменение цвета, сколы и диастемы – щелки между зубами-соседями.

К счастью, большинство недостатков быстро устраняется с помощью реставрации. Один-два визита в стоматологическую клинику – и вы больше не вспомните о досадных изъянах.

Чудесное преображение: что предлагает реставрационная стоматология

Когда реставрация – «то, что доктор прописал»:

сильное разрушена коронковая часть зуба;

сколы, трещинки, щербинки;

диастемы;

неправильная форма, наклон зуба;

эмаль поменяла цвет.

Эстетика и классика: виды восстановления зубов

Стоматолог, который восстанавливает зубы, преследует две цели: исправить «внешность» и сохранить рабочие свойства. В Healthy Dent отреставрировали десять тысяч зубов. Дантисты используют такие методы:

классическая реставрация – наращивание объема любого из 32-х зубов. Метод используют при сильной деформации;

художественное восстановление – работа над эстетическими недочетами улыбки. Вариант подходит, чтобы убрать незначительные дефекты зубной поверхности: неидеальный цвет эмали, трещины.

Сколько раз потребуется прийти к дантисту, знают на сайте http://healthydent.ua/restavratsiya_zubov.html.

Прямое восстановление – самый быстрый метод: хватит одного посещения, чтобы устранить проблему. Если коротко: человек сел в кресло и врач отреставрировал зуб прямо во рту пациента.

Непрямой метод потребует больше времени и сил, зато эффективный и качественный. Перед реставрацией стоматолог снимает зубной слепок. В лаборатории изготавливают протез толщиной 1-3 микрометра. Специальным клеем винир, вкладка или безметалловая коронка фиксируется на зуб.

Голливудские виниры – зубы класса люкс

Прелесть супернакладок в том, что они незаметны, но способны изменить улыбку до неузнаваемости. Те, кто раньше лишний раз стеснялся открыть рот, с винирами готов сверкать идеальными зубами постоянно.

Керамические и композитные микропротезы изготавливают для каждого клиента отдельно и фиксируют в зоне улыбки: на 8 нижних и 10 верхних зубов. «Тюнинг» позволяет избавиться больших промежутков, удлинить короткие зубы, скрыть темный оттенок. На сайте http://healthydent.ua/viniry.html готовы бесплатно проконсультировать по вопросу установки виниров.

Не стоит ждать милостей от природы, воспользуйтесь возможностями реставрации и получите безупречные зубы!