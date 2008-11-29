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Реставрация зубов: счастливая улыбка без изъянов
Слишком длинный или короткий зуб, щербинка, стертость – эти дефекты способны сразу испортить впечатление о человеке. Как вернуть уверенную улыбку, рассказали консультанты стоматологической клиники Healthy Dent.
Идеальные зубы – настоящая редкость. Чаще природа или жизнь оставляют «отпечаток» на улыбке. Распространенные дефекты зубов: нестандартная форма, сильный наклон, изменение цвета, сколы и диастемы – щелки между зубами-соседями.
К счастью, большинство недостатков быстро устраняется с помощью реставрации. Один-два визита в стоматологическую клинику – и вы больше не вспомните о досадных изъянах.
Чудесное преображение: что предлагает реставрационная стоматология
Когда реставрация – «то, что доктор прописал»:
Эстетика и классика: виды восстановления зубов
Стоматолог, который восстанавливает зубы, преследует две цели: исправить «внешность» и сохранить рабочие свойства. В Healthy Dent отреставрировали десять тысяч зубов. Дантисты используют такие методы:
Сколько раз потребуется прийти к дантисту, знают на сайте http://healthydent.ua/restavratsiya_zubov.html.
Прямое восстановление – самый быстрый метод: хватит одного посещения, чтобы устранить проблему. Если коротко: человек сел в кресло и врач отреставрировал зуб прямо во рту пациента.
Непрямой метод потребует больше времени и сил, зато эффективный и качественный. Перед реставрацией стоматолог снимает зубной слепок. В лаборатории изготавливают протез толщиной 1-3 микрометра. Специальным клеем винир, вкладка или безметалловая коронка фиксируется на зуб.
Голливудские виниры – зубы класса люкс
Прелесть супернакладок в том, что они незаметны, но способны изменить улыбку до неузнаваемости. Те, кто раньше лишний раз стеснялся открыть рот, с винирами готов сверкать идеальными зубами постоянно.
Керамические и композитные микропротезы изготавливают для каждого клиента отдельно и фиксируют в зоне улыбки: на 8 нижних и 10 верхних зубов. «Тюнинг» позволяет избавиться больших промежутков, удлинить короткие зубы, скрыть темный оттенок. На сайте http://healthydent.ua/viniry.html готовы бесплатно проконсультировать по вопросу установки виниров.
Не стоит ждать милостей от природы, воспользуйтесь возможностями реставрации и получите безупречные зубы!
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