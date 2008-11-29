Кабмін дозволив українцям жити в борг

Кабінет міністрів України дозволив громадянам, які не отримують житлові субсидії, оплачувати житлово-комунальні послуги в розстрочку.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, повідомив глава Національної комісії регулювання енергетики Дмитро Вовк.

Він уточнив, що за заявою споживача комунальних послуг він може отримати розстрочку і в місяць звернення йому необхідно буде сплатити 50% рахунку. Іншу частину необхідно буде оплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Запропонувала уряду ввести розстрочку платежів ЖКГ для українців парламентська фракція "Народний фронт" з ініціативи екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

А.Яценюк, будучи главою уряду, підвищив тарифи ЖКГ для українців в 3 рази. Його наступник Володимир Гройсман продовжив реформи і підвищив тарифи ЖКГ ще в 2 рази. Таким чином, середній рахунок за послуги ЖКГ в опалювальний сезон в 2 рази перевищує мінімальну зарплату в країні.