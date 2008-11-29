Пригород сегодня - столица завтра

Людям свойственно жить в плену предрассудков, которые проявляются и при выборе жилья. Еще недавно вопрос, что предпочесть при покупке нового жилища: столицу или ее пригороды, неизменно решался в пользу первого варианта. Просторы Киева для застройки еще не исчерпаны, и будущие собственники жилья всегда могли рассчитывать на выбор новостроек в разных районах города. Но время не стоит на месте, застройщики активно осваивают не только городскую территорию, но и пригороды. Оказалось, что ряд факторов (не только денежный, но и забота о собственном здоровье и здоровье близких) заставил покупателей обратить внимание на близкие к Киеву места. Наблюдается уникальная ситуация: с одной стороны, пригороды входят в административные районы столицы, с другой стороны, их расположение пока отделено от Киева дорожными магистралями.

Загородный стиль жизни – не только богатым

Кризис и современные условия жизни приучили будущих собственников нового жилья не бояться долгой дороги от пригородных районов до места работы в столице. Потраченное на дорогу время с лихвой компенсируют неиспорченная экология и простор пригородов. Более того, планировки домов-новостроек в пригородах успешно конкурируют со столичными предложениями, не уступая последним по метражу, разнообразию и качеству. Желающим купить квартиру в киевской области НоваБудова, один из застройщиков пригородов столицы, предлагает то, что раньше отличало только элитное жилье: тепловые счетчики, современную систему отопления, многослойные стеклопакеты. Если большинство новостроек Киева теснится на небольшом пятачке, встроенное в узкое пространство между ранее возведенными домами, владельцы новых жилищ в пригородах могут насладиться отсутствием выхлопных газов, уличного шума, порадоваться простору, зеленым насаждениям, которыми облагораживают современные застройки.

Выгодно сейчас – прибыльно в будущем

Покупатели нового жилья и застройщики решительно настроены на то, что нелегкие экономические времена будут изжиты, и вместе нацелены на долгосрочные перспективы. Будущих собственников привлекают не только выгодой, которую можно извлечь из загородного стиля жизни, но и финансовыми условиями, на которых приобретается новое жилье. Так, купить квартиру в Святошинском районе ЖК Щасливий денежно привлекательно не только потому, что новострой находится практически в городе, отделяясь от него лишь кольцевой дорогой, но и тем, что застройщик предлагает покупателям беспроцентную рассрочку.