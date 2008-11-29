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МВФ вимагає тримати ціну на газ для українців не нижча від імпортної

До квітня 2017 року Україна буде запущений новий механізм, який дає можливість корегувати тарифи на газ для населення і утримувати поквартальні показники на рівні імпортних. Таких змін вимагає угода, підписана між урядом України і МВФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У документі також зазначено, що такий механізм повинен бути запущений не пізніше квітня 2017 року та діяти до повної лібералізації цін на газ.

Уряд в квітні поточного року вирішив встановити ціну на газ для населення на рівні 6,879 тисяч гривень за 1 тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування і ПДВ).

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