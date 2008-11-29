Кращий метод видалення волосся назавжди

Достатньо нова, надсучасна і дуже ефективна методика, яка дозволить видалити небажане волосся назавжди - це лазерна епіляція. Основою процедури є лазерна енергія, завдяки якій руйнується будова волосяного фолікула і його повне відмирання.

У кращих центрах косметології Лазерна епіляція проводиться на надсучасному діодному лазері Lumenis Light Sheer ET.

Результат полягає в процесі

Процес лазерної епіляції характеризується тим, що лазер впливає на волосяні цибулини, внаслідок чого відбувається їх повне знищення. Після цього активізуються сплячі фолікули, які видаляються після наступних сеансів. Таким чином, курс лазерної епіляції, що складається в середньому з 8 процедур, дозволить вам забути про проблему небажаної рослинності на тілі назавжди.

Як правило, ті, хто вибирають лазерну епіляцію, стають щасливими володарями гладкою і ніжної шкіри, забувають про проблему врослого волосся і навіть не згадують про подразнення. Крім того, такий надсучасний метод дозволяє істотно заощадити час і гроші, забувши про волосяний покрив на тілі та обличчі, який не вважається критерієм краси.

Перед проведенням процедури

Досвідчений лікар, який має достатню кваліфікацію, готує кожного клієнта до процедури правильно.

розповідає про всі показання;

уточнює наявність протипоказань до лазерної епіляції;

бере до уваги потреби клієнта і його індивідуальні бажання;

розповідає про догляд після процедури;

відповідає на всі питання, що цікавлять.

Переваги методики

Лазерна епіляція, як сучасна процедура, має цілий ряд переваг, що має значні переваги перед усіма іншими варіантами видалення волосся назавжди. До цього переліку відносять:

порівняльну безболісність процедури;

відсутність алергічних реакцій;

ефективний вплив на будь-якій ділянці;

довготривалий і тривалий результат.

Зробити вашу шкіру ніжною і бархатистою, а також подбати про те, щоб небажана рослинність покинула вас назавжди, зможе тільки лазерна епіляція, яку проводить висококваліфікований лікар в салоні належного рівня з сучасним діодним лазером.

Серед таких центрів лазерної косметології та епіляції можна рекомендувати мережі ЛазерХауз та Lazer Beauty, які представлені майже у всіх регіонах України.

Підготуйтеся до процедури правильно

Перед початком проведення сеансів варто ознайомитися з деякими моментами, які повинен знати кожен клієнт салону:

не засмагати за два тижні до початку сеансів;

виключіть вживання антибіотиків тетрациклінового ряду;

збрити зону епіляції за день або ж у день процедури (мінімум за 3-4 години);

ні в якому разі не використовувати інші методи епіляції крім депіляції.

Основні протипоказання:

діабет у декомпенсаційній стадії;

варикоз;

онкологічне захворювання;

загострення інфекційних захворювань;

сиві, світлі і пушкове волосся;

лактація і період вагітності (вплив клінічно не вивчений);

загар, який з'явився за два тижні.

Після проведення сеансу лазерної епіляції, ви відчуєте результат за кілька днів, волосся на оброблених ділянках почне випадати на протязі 14 днів. Вже після першої процедури піде 20-30% волосяного покриву, а нові волоски стають тонкими і слабкими. Крім того, корекція результату потрібна не частіше ніж один раз на рік. Лазерна епіляція показує, що видалення волосся назавжди - це цілком реально і можливо!