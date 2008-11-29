Китай обігнав США за кількістю мільярдерів

У Китаї живе більше доларових мільярдерів, ніж у США, причому розрив між країнами збільшується, свідчить рейтинг China Rich List шанхайського дослідного інституту Hurun.

В даний час стток понад 1 млрд дол. в КНР мають 594 людини проти 535 в США. У Гонконзі, Тайвані і Макао проживають 94 китайських мільярдера, в інших країнах - ще 66.

Найбагатшою людиною Китаю є Ван Цзяньлінь - глава конгломерату Dalian Wanda Group, який володіє активами в сфері нерухомості, включаючи універмаги, готелі, культурні та туристичні центри. Його статок оцінюється в 32,1 млрд дол., що на 2% нижче за показник річної давності.

Dalian Wanda Group в січні цього року купила за 3,5 млрд дол. голлівудську кінокомпанію Legendary Entertainment, виробника таких фільмів, як "Парк юрського періоду" і "Годзилла". Раніше китайський конгломерат придбав другу за величиною в США мережу кінотеатрів AMC Entertainment, що зробило його одним з найбільших в світі операторів кінотеатрів.

Другим за величиною статків у КНР володіє засновник інтернет-рітейлера Alibaba Джек Ма - 30,6 млрд дол. (зростання за рік на 41%), повідомляє Hurun. На третьому місці в рейтингу знаходиться президент телекомунікаційного холдингу Tencent Ма Хуатен - 24,6 млрд дол.

Далі слідує глава інвестиційної компанії Baoneng Group Яо Чженьхуа, активи якого оцінюються в 17,2 млрд дол. Примітно, що за минулий рік його статки зросли більш ніж в 9 разів, що дозволило мільярдерові піднятися з 204-го місця рейтингу на 4-е. Таке різке зростання обумовлене недружнім поглинанням Baoneng найбільшого китайського девелопера Vanke.

Більшість китайських мільярдерів проживають в Пекіні, потім слідують Шеньчжень, Шанхай і Ханчжоу.

Жоден з китайських супербагатіїв не входить в першу двадцятку найбільш заможних людей світу. За даними Hurun, В.Цзяньлінь займає в загальносвітовому рейтингу 26-у позицію.

China Rich List оцінює стан більше 2 тис. приватних підприємців КНР, чисті активи яких становлять не менше 300 млн дол. У цьому році в список додалися 179 нових людей.