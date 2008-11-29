Выбираем качественные подростковые кровати от интернет-магазина BIBU.COM

Вы никогда не задумывались, как сложно подобрать мебель для подростка? Его предпочтения серьезно отличаются от тех моментов, которые считают наиболее важными его родители. Для ребенка ключевую роль играет внешний вид мебели, а вот родителей в первую очередь интересуют функциональность, качество и долговечность изделия. Все это как нельзя лучше описывает сложность с подбором подростковой кровати. Этот предмет мебели должен выбираться так, чтобы оптимально сочетать в себе и внешнюю привлекательность, и комфортабельность.

Основные требования к кроватям для подростков

Подростковая кровать должна быть изготовлена из качественного натурального материала и иметь прочное основание. Довольно часто для сна подростка родители выбирают раскладной диван либо кресло-трансформер, но данный выбор не совсем верен. В таком возрасте для обеспечения оптимальных условий для развития позвоночника подростка стоит выбирать спальное место с плоской и ровной поверхностью – кровать.

Рекомендуемые размеры подростковой кровати – длина около 1,9 м, ширина – 1,2 м. Высота над полом должна составлять порядка 40 см, но не ниже. Для здорового сна лучше всего подходят кровати, имеющие в качестве основания деревянную раму с закрепленными на ней планками. В таком случае, постоянно поддерживая позвоночник в правильном положении, вы получаете хороший ортопедический эффект.

Материалом для изготовления подростковой кровати должны служить натуральная древесина, МДФ или металл. А вот выбирать подростковые кровати из ДСП не стоит, так как этот материал вреден для детского организма, да и служит гораздо меньше, чем прочная деревянная или металлическая кровать.

Кровати от BIBU.COM – отличный выбор

Красивые, качественные и долговечные кровати для детей и подростков по оптимальным ценам вам всегда готов предложить интернет-магазин детских товаров BIBU.COM.UA. В разделе данного магазина, посвященном подростковым кроватям, вы найдете широкий выбор этих предметов мебели, выполненных из различных видов материалов и в разном стиле. Для всей представленной продукции характерны такие отличительные черты, как:

Удобство.

Комфорт.

Дизайнерское решение.

Обеспечение правильной ортопедической поддержки позвоночника.

Стоимость предлагаемой продукции различается в зависимости от комплектации кроватей, материалов, используемых для их изготовления, наличия дополнительных аксессуаров и дизайна.

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