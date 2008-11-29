Грыжа позвоночника: кто сделает операцию?

Грыжа позвоночника – достаточно частая патология, которая встречается у людей различных возрастных категорий. Обычно ее развитие обусловлено возрастными причинами и сопутствующими заболеваниями, которые приводят к деформации межпозвоночных дисков. Однако нередки случаи, когда грыжа возникает из-за травм либо повышенной физической нагрузки.

Несмотря на то, что сегодня многие клиники предлагают избавиться от этой проблемы при помощи мануальной терапии, квалифицированные ортопеды едины во мнении, что восстановить функции позвоночника в подобной ситуации можно лишь при помощи операции. При этом стоит учитывать, что чем раньше она будет выполнена, тем больше у пациента шансов полностью вернуть утраченное здоровье. Все дело в том, что при смещении и деформации межпозвоночных дисков нередко защемляются нервные окончания, что вызывает сильные болевые ощущения и способствует развитию воспалительных процессов. Если не оказать пациенту своевременную медицинскую помощь, то возможны серьезные осложнения, вплоть до утраты подвижности конечностей. Действительно, в некоторых случаях мануальная терапия и использование обезболивающих средств помогают облегчить состояние пациентов, и им кажется, что все проблемы остались позади. Однако проходит какое-то время, и грыжа вновь дает о себе знать нестерпимой болью.

Безусловно, перед хирургическим вмешательством пациентам, страдающим грыжей позвоночника, показано терапевтическое лечение. Обусловлено это необходимостью купировать воспалительные процессы. После того, как общее состояние пациентов стабилизируется, выполняется операция на грыжу позвоночника, которая в зависимости от степени сложности повреждений может длиться до пяти-шести часов.

В случае, когда деформация межпозвоночных дисков незначительна либо повреждено не более одного-двух сегментов, в ходе операции они извлекаются, а части позвоночника соединяются между собой. Вместе с тем, операция грыжи позвоночника нередко подразумевает использование имплантантов, когда хирургу приходится удалять два и более межпозвоночных дисков.

Само по себе оперативное вмешательство является огромной нагрузкой для человеческого организма. Однако когда речь идет об операции на позвоночнике, риск для жизни и здоровья пациентов существенно увеличивается. Все дело в том, что во время удаления межпозвоночных дисков существует вероятность повреждения спинного мозга и крупных кровеносных сосудов. Поэтому на сегодняшний день подобные операции выполняются опытными и высококвалифицированными хирургами, которые не имеют права на врачебную ошибку. Более того, чтобы свести риск к минимуму, во многих зарубежных клиниках в наши дни с успехом используются малоинвазивные методы хирургического вмешательства, позволяющие выполнить операцию без осложнений и побочных эффектов. В некоторых случаях, если диски повреждены не полностью, принимается решение об удалении лишь их части, что значительно упрощает ситуацию и дает возможность сократить реабилитационный период.

Однако следует учитывать, что операция грыжи позвоночника сама по себе не является гарантией полного восстановления работоспособности человека. Очень важным является период послеоперационной реабилитации, который, как правило, занимает не менее 3-4 месяцев. Помимо ограничения нагрузок на позвоночник во время восстановления пациентам предписывается выполнять комплексные физические упражнения для укрепления мышц спины и носить специальный корсет. Если спустя шесть месяцев после проведения операции пациент по-прежнему испытывает боли в области спины, значит, хирургам не удалось решить проблему. В таких ситуациях после медицинского обследования, как правило, назначается повторная операция.