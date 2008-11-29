Смартфоны Lenovo - доступные и надежные

Смартфоны Lenovo представляют собой линейку аппаратов, созданных на основе собственных разработок производителя. Гаджеты выделяются среди аналогов тем, что каждый аппарат помимо оригинального дизайна имеет определенные нововведения. Все устройства работают на базе ОС Android, что позволяет использовать смартфон для просмотра видеоконтента, прослушивания музыки, серфинга в интернете, чтения книг и документов, а также для запуска игровых приложений.

Разновидности версий Lenovo

В интернет-магазине shop.lenovo.ua/smartphone гаджеты представлены в наиболее популярных сериях:

- A – линейка бюджетных смартфонов с базовой комплектацией. Устройства отличаются мощным процессором, контрастным экраном и производительностью, достаточной для стандартных задач. Качественный дисплей имеет стандартные углы обзора, пригоден для просмотра видео и запуска игр.

- P – линейка отличается наиболее емкостным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки длительное время. Это оптимальные устройства для работы и развлечений. Благодаря длительному ресурсу автономной работы их удобно брать с собой в командировку либо путешествие.

- K – ультратонкие смартфоны принадлежат к устройствам класса премиум. Именно в этой линейке можно увидеть все новые достижения от компании Леново, ощутить вкус усовершенствованного процессора, более мощной камеры, передовыми достижениями в области дисплеев.

- S – отличается от других серий адаптацией под всевозможные игровые приложения. Это оптимальный вариант использования гаджета в качестве мультимедийного устройства. Линейка смартфонов способна воспроизводить звук в студийном качестве. Высокая производительность, ультратонкий корпус, экран с наивысшим разрешением – достоинства данной серии.

Особенности смартфонов Lenovo

Ассортимент смартфонов Леново разнообразен, поэтому для каждого гаджета обязательно найдется покупатель в официальном интернет-магазине в Украине. Это стильные гаджеты, способные вызвать восхищение окружающих. Линейка Lenovo принадлежит к универсальным устройствам, которые идеально смотрятся в мужской и женской руке. Аппарат плотно лежит в ладони и не выскальзывает. Весь набор опций расположен компактно, поэтому гаджетом удобно управлять одним пальцем. К достоинством бренда относят:

высокопроизводительный процессор с двумя и более ядрами;

достаточные углы обзора, высокая чувствительность сенсора;

емкостный аккумулятор с достаточным ресурсом работы;

эргономичный корпус в сочетании с большим размером экрана;

высокое качество изготовления внутренних компонентов.

В интернет-магазине можно подробно изучить характеристики каждого гаджета, сравнить параметры нескольких устройств и выбрать наилучший вариант в соответствии с запросами. Цена на различные версии смартфонов разбросана в широком диапазоне, новинку сезона может позволить рядовой покупатель.

Достаточный запас яркости позволяет комфортно использовать гаджет даже бюджетной серии. Маломощный процессор бюджетных Lenovo сочетается с достаточным объемом оперативной памяти, поэтому гаджеты любой версии имеют примерно одинаковую скорость работы. Весь модельный ряд выделяется высоким качеством звука. Объемный звук в сочетании с возможностью записывать аудиоконтент в качестве студийной записи – достоинство гаджетов данного бренда.