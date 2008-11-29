Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі

Президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців, покликаних під час шостої хвилі мобілізації.

"До кінця жовтня до своїх будинків і сімей повернуться захисники Вітчизни, які були мобілізовані в минулому році протягом так званої шостої хвилі. Підписав відповідний указ. Його виконання буде означати ще один крок у переході армії на професійну основу", - написав глава держави на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Президент підкреслив, що після того, як завершиться демобілізація збройних сил шостої хвилі, в зоні АТО залишаться тільки контрактники.

П.Порошенко також зазначив, що призвані за віком на строкову службу не будуть направлятися в зону АТО.