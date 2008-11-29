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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі
Президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців, покликаних під час шостої хвилі мобілізації.
"До кінця жовтня до своїх будинків і сімей повернуться захисники Вітчизни, які були мобілізовані в минулому році протягом так званої шостої хвилі. Підписав відповідний указ. Його виконання буде означати ще один крок у переході армії на професійну основу", - написав глава держави на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Президент підкреслив, що після того, як завершиться демобілізація збройних сил шостої хвилі, в зоні АТО залишаться тільки контрактники.
П.Порошенко також зазначив, що призвані за віком на строкову службу не будуть направлятися в зону АТО.
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