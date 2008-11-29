Кандидат в президенти Франції пообіцяла визнати Крим російським

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт", кандидат в президенти Франції Марі Ле Пен заявила, що в разі її обрання президентом, вона визнає анексований Крим російською територією.

"З огляду на історичні реалії, а також вибір, який був ясно виражений в результаті референдуму про приєднання, я в разі свого обрання визнаю Крим російською територією", - заявила вона.

За словами Ле Пен, відносини між Росією і Францією є "важливими в багатополярному світі і необхідними для врегулювання міжнародних криз".

"Європейські санкції, блокада або навіть відмови в постачанні" Містралів "Росії - це не тільки суперечить інтересам Франції, а й порушує нашу багатовікову традицію держави, що не рівнялася на інших", - заявила вона.

Як відомо, Ле Пен захоплюється ідеологією російського президента Володимира Путіна і не раз висловлювалася за знищення Євросоюзу.

Марі Ле Пен також пообіцяла Франції референдум про вихід з ЄС у разі президентства.