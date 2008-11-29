|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Надежный и функциональный хостинг в Украине
Лидер на рынке Украины, хостинг-провайдер Mirohost предлагает первоклассные услуги для любых пользователей интернет-ресурсов и гарантирует качественную работу как сайтов с невысокой посещаемостью, так и огромных интернет-ресурсов, посещение которых не останавливается ни на минуту. В арсенале mirohost.net/hosting новейшее и только качественное оборудование, профессиональные и порядочные сотрудники, способные обеспечить исправную работу вашей электронной почты и важных ресурсов.
Качество и надёжность
Благодаря предоставленным пользователям сервисам и широкой функциональности, хостинг выполняет все необходимые задачи быстро и в полном объеме. Mirohost поддерживает самые популярные и новейшие сетевые технологии, использует только высокоскоростные и надёжные каналы, отвечающие самым высоким требованиям. Отличительной и самой важной чертой компании Mirohost является высокая скорость доставки информации посетителям сайтов. Помимо этого, вы получаете возможность полностью контролировать свой аккаунт. Также компания предоставляет своим клиентам доступ к FTP, Telnet и SSH, обеспечивает ведение статистики посещения интернет-ресурса.
Компания предлагает множество привлекательных тарифных планов для любого интернет-ресурса. Предоставляемые тарифы отличаются стоимостью и мощностью.
Преимущества хостинг-провайдера Mirohost
Надёжность и безопасность:
Техническая поддержка:
Скорость и доступность:
Гибкость и практичность:
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com