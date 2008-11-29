Надежный и функциональный хостинг в Украине

Лидер на рынке Украины, хостинг-провайдер Mirohost предлагает первоклассные услуги для любых пользователей интернет-ресурсов и гарантирует качественную работу как сайтов с невысокой посещаемостью, так и огромных интернет-ресурсов, посещение которых не останавливается ни на минуту. В арсенале mirohost.net/hosting новейшее и только качественное оборудование, профессиональные и порядочные сотрудники, способные обеспечить исправную работу вашей электронной почты и важных ресурсов.

Качество и надёжность

Благодаря предоставленным пользователям сервисам и широкой функциональности, хостинг выполняет все необходимые задачи быстро и в полном объеме. Mirohost поддерживает самые популярные и новейшие сетевые технологии, использует только высокоскоростные и надёжные каналы, отвечающие самым высоким требованиям. Отличительной и самой важной чертой компании Mirohost является высокая скорость доставки информации посетителям сайтов. Помимо этого, вы получаете возможность полностью контролировать свой аккаунт. Также компания предоставляет своим клиентам доступ к FTP, Telnet и SSH, обеспечивает ведение статистики посещения интернет-ресурса.

Компания предлагает множество привлекательных тарифных планов для любого интернет-ресурса. Предоставляемые тарифы отличаются стоимостью и мощностью.

Преимущества хостинг-провайдера Mirohost

Надёжность и безопасность:

Непрерывная антивирусная проверка. Используются эффективные антивирусные продукты для служебной почты. Компания обеспечиваюет сканирование входящего трафика для защиты от спама и интернет-угроз.

Современное оборудование. Дата-центр MiroHost находится в центре Киева, что даёт возможность нашим инженерам оперативно откликаться на просьбы пользователей, проводить плановые и внеплановые работы.

Новейшее и актуальное программное обеспечение.

Ежедневные резервные копии в удаленном дата-центре. Вся информация с сайтов клиента, включая базы данных и пользовательские настройки, копируется на удаленные серверы. Копии данных каждый день сохраняются и доступны в течение 15 суток и в случае ошибки все данные восстанавливаются в один клик.

Техническая поддержка:

Круглосуточный мониторинг.

Поддержка по телефону и email. Компания MiroHost имеет собственный call-центр с профессиональными консультантами, которые доступно объясняют суть проблемы и помогают в её решении.

Скорость и доступность:

Суммарная ёмкость каналов 180 Гбит/с.

Круглосуточный доступ к сайту.

Сверх быстрые SSD диски. Главным достоинством SSD-накопителя в сравнении с обычным жёстким диском HDD является скорость обмена данными с оперативной памятью сервера. Это увеличивает скорость загрузки страниц сайта в семь раз.

Гибкость и практичность: