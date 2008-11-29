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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Спортивный обозреватель – свежие новости из мира спорта
В современном ритме жизни бывает сложно выделить время для отдыха и развлечения. Но делать это необходимо, не только чтобы дать мозгу возможность переключиться, но и для расширения кругозора.
Большинство людей активно интересуется политикой, но не меньшее количество жителей любой страны интересует ситуация в спортивной сфере. Особенно важно это для мужчин, но и многие женщины стараются не пропускать актуальные новости.
Самые интересные спортивные новости мира
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