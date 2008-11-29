Україна поліпшила платіжний баланс

Платіжний баланс України в січні-серпні зведений з профіцитом 533 млн дол. проти дефіциту в 349 млн дол. За той же період минулого року, за даними Національного банку України.

При цьому в серпні профіцит платіжного балансу в річному численні скоротився в 32 рази, до 16 млн грн. Поточний рахунок платіжного балансу в серпні зведений з дефіцитом 414 млн дол., В цілому за січень-серпень - з дефіцитом 1,375 млрд дол.

Фінансовий рахунок також зведений з дефіцитом 417 млн ​​дол. В серпні і 1,835 млрд дол. - За січень-серпень. Рахунок операцій з капіталом в серпні зведений з профіцитом 13 млн дол., За січень-серпень - з профіцитом 73 млн дол.

Нагадаємо, платіжний баланс України в січні-липні зведено з профіцитом 516 млн дол. За підсумками 2015 року платіжний баланс України зведений з позитивним сальдо 849 млн дол. Проти негативного сальдо в 13,3 млрд дол. В 2014-му.