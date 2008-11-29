ЄС вимагає від України результатів боротьби з корупцією

"Фактом є те, що закони вже є, вони були прийняті і українська влада насправді створює нові агентства. Але зараз ми повинні побачити, що вони мають співробітників, що вони дійсно незалежні і діють згідно з тим, що вони повинні робити. І найкращим свідченням, безсумнівно, було б затримання "великої риби" і щоб деякі найбільш відомі справи були доведені до суду ", - сказала єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем в ході візиту до Києва..

Нові антикорупційні органи в Україні повинні продемонструвати, що вони готові рішуче взятися за ці справи і довести їх до суду. "Це буде доказом, що вони працюють", - підкреслила єврокомісар.

Вона зазначила, що українському керівництву не вдасться обдурити ЄС заявами про успіхи в боротьбі з корупцією. "На даний момент ми бачимо поліпшення на папері", - зазначила Мальмстрем.

За її словами, можна звернутися до представників бізнесу і запитати, чи працюють нові антикорупційні органи краще, або також з цього приводу опитати представників громадянського суспільства і незалежні міжнародні організації, які дадуть відповідь "ні".