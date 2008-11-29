Анна Блогіна або Як виявити форекс-шахрайство

З ростом популярності ринку Форекс зростає і кількість шахраїв, які намагаються нажитися на ринку. Так як Форекс включає міжнародний обмін валюти, з'явилися нові види шахрайства. За іронією долі багато з цих шахраїв розміщують свою рекламу на сторінках газет, в рекламі на телебаченні або в інших засобах масової інформації.

Досвідчені трейдери зазвичай з легкістю розпізнають таких шахраїв, а ось новачки можуть мати проблеми при з'ясуванні різниці між реальністю і обманом. Вкрай важливо ретельно вивчити форекс-трейдинг і будь-які компанії, з якими ви можете мати справу перед тим, як інвестувати власні кошти. Останнє, що вам потрібно - з'ясувати, що компанія, в яку ви інвестували, в даний час знаходиться під слідством за підозрою в шахрайстві. В таких обставинах часто вже не можливо отримати свої гроші назад, так як кількість претензій від всіх жертв шахраїв буде більша, ніж та, яку може задовольнити правління.

Одна з ознак шахраїв Форекс - гарантія відсутності ризику. Факт в тому, що форекс-трейдинг завжди має на увазі ризик, і якщо хтось заявляє про зворотне, він бреше або, що більш імовірно, є шахраєм. Успішний трейдинг на Форексі вимагає знань, дисципліни та наявності торгової стратегії. Чарівного програмного забезпечення або безризикового способу заробляння грошей не існує.

Ще одна ознака форекс-шахраїв - наявність веб-сайту з інформацією, яка гарантує отримання прибутку. Ніхто не може гарантувати прибуток в форекс-трейдингу. Це залежить від вашої роботи в якості інвестора. Якби було можливо гарантувати прибуток в форекс-трейдингу, ніхто не став би починати бізнес, який показує іншим, як гарантовано отримувати прибуток. Потенційні прибутки тих, хто міг би гарантувати прибуток, були б такі високі, що вони швидко стали б мільярдерами. Так чому ж вони витрачають свій час, навчаючи інших?

Ще одна поширена тактика форекс-шахраїв - обіцянки працевлаштування для людей, що використовують їх систему торгівлі. Це зазвичай просто виверт, щоб змусити вас витратити свої гроші. Вони заманюють людей з капіталом, які можуть організувати свою справу. Вони зазвичай обіцяють надати для торгівлі на ринку кошти фірми людям, які будуть використовувати їх торгову систему. Чому вони так роблять? Замість цього вони заманюють людей в свої навчальні системи і переконують їх, що ті досягли таких успіхів в процесі навчання, що їм слід вже починати торгувати справжніми грошима.

Всі авторитетні форекс-сайти зареєстровані в Комісії з термінової біржової торгівлі або в Національній ф'ючерсній асоціації. Переконайтеся, що перевірили всі заяви компанії і те, що вона є членом однієї з цих організацій перед тим, як починати вести з нею справи.

Пам'ятайте про те, що Форекс - порівняно нерегульована система обміну валютою. Шахраї можуть застосовувати високотехнологічні засоби, залучати брокерів, які маніпулюють цінами таким чином, що їх не зможе відстежити середньостатистичний трейдер. Таким чином, важливо не стати мішенню таких брокерів.

У США Комісія з термінової біржової торгівлі є федеральним органом, відповідальним за регулювання торгівлі іноземною валютою на ринку Форекс. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, зв'яжіться з Комісією. В їх юрисдикцію входить дослідження і забезпечення дотримання законів.