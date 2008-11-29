У Путіна незадоволені висновками щодо катастрофи Боїнга

Висновки міжнародної слідчої групи під егідою прокуратури Нідерландів про причини катастрофи малазійського "Боїнга-777" в 2014 над Донбасом упереджені і політично мотивовані. Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"Слідство продовжує ігнорувати незаперечні докази від російської сторони", - підкреслюють в МЗС РФ. Москва знову нагадала, що її не допустили до міжнародного розслідування.

"Докази нідерландської прокуратури були надані силовими відомствами України, які, без сумніву, є зацікавленою стороною", - підкреслюється в заяві.

У свою чергу, в МЗС України назвали оприлюднення документа черговим кроком в справі притягнення до відповідальності винних. Відзначається, що в ході розслідування розглянуті і відкинуті всі інші можливі версії катастрофи, крім пострілу із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

"Сьогоднішнім доповіддю покладено край усім спробам РФ дискредитувати діяльність слідства і результати розслідування", - підкреслюють в МЗС України. Встановлений маршрут "Бука" свідчить про причетність Росії до катастрофи "Боїнга", на думку офіційного Києва.

Як повідомлялося, міжнародна слідча група оприлюднила доповідь, в якому прийшла до висновку, що ЗРК "Бук", з якого збили "Боїнг-777", привезли в Україну з Росії. При цьому постріл був зроблений в районі Сніжного - на території, контрольованій проросійськими бойовиками ДНР.