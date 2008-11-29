Депутати Ради розуміють, що не виправдали надій виборців

Тільки 2,6% депутатів поставили оцінку "відмінно" діяльності Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування депутатів, проведеного в кінці вересня Інститутом Горшеніна.

Ще 15,6% оцінили роботу Ради на "добре". У той же оцінку "задовільно" поставили 41,6%, "погано" - 32,5%, "дуже погано" - 7,8%.

Опитування депутатів проведено з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради. В опитуванні взяли участь 163 парламентарія. Опитування проводилося методом анкетного інтерв'ю.

Як повідомлялося, кількість громадян України, які підтримують проведення дострокових парламентських виборів, в серпні зросла до 52,7% з 47,6% в липні.

За даними соціологічної групи "Рейтинг", діяльність Верховної Ради зовсім не схвалюють 48%, скоріше не схвалюють 35%, в той час як скоріше схвалюють лише 10%. Повна підтримка респондентів українського парламенту знаходиться в межах статистичної похибки. Не відповіли на опитування 6%.