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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності
Україна опустилася на 6 позицій і посіла 85-е місце в рейтингу конкурентоспроможності. Про це йдеться в рейтингу конкурентоспроможності, який складає Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF).
84-е місце в рейтингу зайняла Намібія, а 86-е - Греція.
При цьому Росія піднялася на 2 позиції і посіла 43-е місце.
У п'ятірці лідерів рейтингу залишилися Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина.
Всього в рейтингу - 138 країн.
Найбільшими проблемами для бізнесу в Україні називаються корупція і політична нестабільність і інфляція.
Індекс глобальної конкурентоспроможності включає 12 показників конкурентоспроможності і складається щорічно з 1979 року на основі відкритої інформації і з урахуванням думок декількох тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу.
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