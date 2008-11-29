Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності

Україна опустилася на 6 позицій і посіла 85-е місце в рейтингу конкурентоспроможності. Про це йдеться в рейтингу конкурентоспроможності, який складає Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF).

84-е місце в рейтингу зайняла Намібія, а 86-е - Греція.

При цьому Росія піднялася на 2 позиції і посіла 43-е місце.

У п'ятірці лідерів рейтингу залишилися Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина.

Всього в рейтингу - 138 країн.

Найбільшими проблемами для бізнесу в Україні називаються корупція і політична нестабільність і інфляція.

Індекс глобальної конкурентоспроможності включає 12 показників конкурентоспроможності і складається щорічно з 1979 року на основі відкритої інформації і з урахуванням думок декількох тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу.