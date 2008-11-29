Комітет Європарламенту проголосував за безвізовий режим для українців

Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод і внутрішніх справ (LIBE) проголосував за внесення України до списку країн, з якими Євросоюз вводить безвізовий режим.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету 26 вересня увечері.

Члени комітету відхилили всі поправки, внесені до доповіді євродепутата з Болгарії Марії Габріель (Європейська народна партія) з українського питання.

У свою чергу, президент Петро Порошенко привітав рішення комітету Європарламенту з громадянських свобод і внутрішніх справ, який проголосував за внесення України до списку країн, з якими Євросоюз вводить безвізовий режим.

«Кращого подарунка в день народження не може бути - комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям безвізового режиму. Це важливий крок до остаточного рішення, яке ми очікуємо найближчим часом», - сказав він.