Виявлено величезне скупчення зірок у самому центрі нашої галактики

Вчені на чолі з Рейнером Шоделем (Rainer Schödel) з Інституту астрофізики Андалузії в Гранаді (Іспанія) заявили, що знайшли докази існування великого щільного скупчення зірок в центрі галактики Чумацький Шлях, де живемо ми з вами. Результати досліджень астрофізики представили на симпозіумі проекту LISA, який пройшов в швейцарському Цюріху, коротко доповідь переказує сайт New Scientist.

Про можливе існування щільного скупчення зірок в цьому регіоні вперше заговорили ще в 1970-х. Тоді вчені припустили, що зірки, які обертаються навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики, повинні влаштовувати справжню тисняву після поглинання однієї з них. Але довести, що це так, було важко — інші галактики знаходяться дуже далеко від нас, щоб побачити їх центри як щось більше, ніж розмиті плями. На початку 2000-х вчені заявили, що знайшли таке скупчення у нашій власній галактиці, але пізніше результат довелося переглянути — це був лише зоряний пил.

Зараз астрофізики скомбінували зображення центру Чумацького шляху з картою тьмяних старих зірок, які існували навколо досить довго, щоб стати частиною шуканого скупчення. Вони також взяли дані про світло, яке випромінюється зірками на різній відстані від чорної діри нашої галактики, і співвіднесли ці дані з даними моделювання. Аналіз дозволив впевнено стверджувати, що скупчення існує, а його щільність в 10 млн разів більше, ніж щільність розташування зірок в тому регіоні галактики, де знаходиться наша планета.