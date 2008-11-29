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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Великобританія почне вихід з ЄС навесні 2017 року
Великобританія почне процедуру виходу з ЄС до кінця березня 2017 року. Про це заявила глава британського уряду Тереза Мей, повідомляє ВВС.
"Ми задіємо механізми статті 50 Лісабонського договору до кінця березня", - сказала британський прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Т.Мей в неділю, 2 жовтня, оголосить про "великий закон скасування", який є кроком у напрямку виходу з ЄС.
В інтерв'ю Sunday Times вона сказала, що не чекатиме закінчення парламентських виборів в Німеччині для активації статті 50 Лісабонської угоди - офіційного юридичного повідомлення партнерів по ЄС, що країна залишає блок.
За словами британського прем'єра, вибір часу для запуску процедури Brexit буде грунтуватися на британських інтересах, а не на зручність європейських країн.
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