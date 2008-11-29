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Востребованная медтехника в магазине Ukrmedshop
Качественная медицинская техника в Киеве представлена в компании "UkrMedShop". Какую технику медицинского назначения можно здесь приобрести?
Виды техники и аксессуаров
На сайте https://ukrmedshop.com.ua представлен широкий выбор товаров и средств медицинского назначения для:
1. Ухода за лежачими
2. Помощи в передвижении
3. Ортопедических нужд
4. Домашнего использования
5. Профилактики и поддержания состояния
6. Профессионального применения
Для ухода за лежачими людьми используется такая медицинская техника, как: кровати, дополнительные инструменты и аксессуары к ним, противопролежневые матрасы, повязки для раненой поверхности, коляски, средства для стабилизации и обеспечения дыхания и т.д.
Кровати и матрасы
Такая медтехника в Киеве может отличаться в зависимости от:
Подбираются исходя из индивидуальных предпочтений больного. Для создания максимума комфорта лучше всего приобрести устройство с максимумом удобных опций. Мы продаем оборудование фирмы OSD, можем снабдить подголовниками, защитой, прикроватной мебелью, трапецией и поручнями.
Подобная медтехника в Украине, как противопролежневые матрасы от фирм OSD, ROHO, Эко Матера, различается по:
Матрасы, реализуемые нашей организацией – это качественный, безопасный товар для быстрого излечивания, профилактики осложнений.
Перевязки
Перевязочный материал в виде повязок представлен фирмами MÖLNLYCKE HEALTH CARE и HARTMANN. Изделия различаются по:
Медицинские товары быстро регенерируют поврежденное место, заживляют инфицированные поверхности, язвы, облегчают излечивание ран со злокачественной этиологией (рак).
Средства ортопедии
Медтехника в Киеве ортопедического назначения представлена держателями для головы, корректорами осанки, бандажами (для беременных, наручными, пояснично-крестцовым, поясничным, для груди и поясницы, используемым после операций, с 3,4 ребрами жесткости или без них), наколенниками с возможностью поддержки сустава или без нее, налокотниками, обувью (после операций и для лиц, страдающих диабетом).
Контроль за состоянием и поддержка на дому
В "UkrMedShop" также представлены товары для применения в условиях дома, как:
1. Анализаторы жиров, весы (со стеклом, с подсветкой, с возможностью автоматического отключения, измерения в унциях, стоунах, фунтах, кг).
2. Глюкометры для замера уровня глюкозы.
3. Небулайзеры (ингаляторы) с ультразвуком, с компрессором.
4. Ирригаторы универсального, настольного или стационарного типа.
5. Концентраторы кислорода с различной скоростью подачи воздуха.
6. Термометры бесконтактного типа и с инфракрасным модулем.
7. Тонометры с индикацией движения, аритмии, повышенного давления.
Вся представленная техника полностью безопасна и имеют соответствующие сертификаты, характеризуется высочайшими эксплуатационными характеристиками и надежностью.
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