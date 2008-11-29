Востребованная медтехника в магазине Ukrmedshop

Качественная медицинская техника в Киеве представлена в компании "UkrMedShop". Какую технику медицинского назначения можно здесь приобрести?

Виды техники и аксессуаров

На сайте https://ukrmedshop.com.ua представлен широкий выбор товаров и средств медицинского назначения для:

1. Ухода за лежачими

2. Помощи в передвижении

3. Ортопедических нужд

4. Домашнего использования

5. Профилактики и поддержания состояния

6. Профессионального применения

Для ухода за лежачими людьми используется такая медицинская техника, как: кровати, дополнительные инструменты и аксессуары к ним, противопролежневые матрасы, повязки для раненой поверхности, коляски, средства для стабилизации и обеспечения дыхания и т.д.

Кровати и матрасы

Такая медтехника в Киеве может отличаться в зависимости от:

Привода – регулировки положения составных частей (с питанием от электрической сети, управлением при помощи пульта ДУ, механической конструкции – червячный привод)

Регулировки – перемещение секций для ног, головы, возможностью углового поворота высоты, изменения высоты.

Структуре подложки (ламели из дерева, сетка).

Наличию, отсутствию колес, трапеций, поручней.

Подбираются исходя из индивидуальных предпочтений больного. Для создания максимума комфорта лучше всего приобрести устройство с максимумом удобных опций. Мы продаем оборудование фирмы OSD, можем снабдить подголовниками, защитой, прикроватной мебелью, трапецией и поручнями.

Подобная медтехника в Украине, как противопролежневые матрасы от фирм OSD, ROHO, Эко Матера, различается по:

Типу полотна (из ПВХ универсальные, геля - самые удобные, смеси нейлона и ПВХ – оптимальное сочетание), с ячеистым, трубчатым наполнителем.

Назначению (профилактический, для лечения ран).

Жесткости.

Виду противопролежневой системы (автоматическая, с компрессором, позволяющим регулировать давление каждые 10 минут).

Выдерживаемой нагрузке (различные вариации от 100 до 200 кг, использующаяся без ограничений).

Матрасы, реализуемые нашей организацией – это качественный, безопасный товар для быстрого излечивания, профилактики осложнений.

Перевязки

Перевязочный материал в виде повязок представлен фирмами MÖLNLYCKE HEALTH CARE и HARTMANN. Изделия различаются по:

Материалу (из силикона, в виде сетки, нетканый).

Чувствительностью покрова (повышенный, нормальный).

Экссудации повреждения (нормальная, высокая, низкая).

Типу пропитки (с ионами серебра, антацидом, мазью, серебром, нейтральной, бальзамом из Перу, без пропитки).

Медицинские товары быстро регенерируют поврежденное место, заживляют инфицированные поверхности, язвы, облегчают излечивание ран со злокачественной этиологией (рак).

Средства ортопедии

Медтехника в Киеве ортопедического назначения представлена держателями для головы, корректорами осанки, бандажами (для беременных, наручными, пояснично-крестцовым, поясничным, для груди и поясницы, используемым после операций, с 3,4 ребрами жесткости или без них), наколенниками с возможностью поддержки сустава или без нее, налокотниками, обувью (после операций и для лиц, страдающих диабетом).

Контроль за состоянием и поддержка на дому

В "UkrMedShop" также представлены товары для применения в условиях дома, как:

1. Анализаторы жиров, весы (со стеклом, с подсветкой, с возможностью автоматического отключения, измерения в унциях, стоунах, фунтах, кг).

2. Глюкометры для замера уровня глюкозы.

3. Небулайзеры (ингаляторы) с ультразвуком, с компрессором.

4. Ирригаторы универсального, настольного или стационарного типа.

5. Концентраторы кислорода с различной скоростью подачи воздуха.

6. Термометры бесконтактного типа и с инфракрасным модулем.

7. Тонометры с индикацией движения, аритмии, повышенного давления.

Вся представленная техника полностью безопасна и имеют соответствующие сертификаты, характеризуется высочайшими эксплуатационными характеристиками и надежностью.