У листопаді четвертий енергоблок ЧАЕС накриють новим саркофагом

29 листопада, в Чорнобилі заплановано історична подія: на 4-й енергоблок ЧАЕС, що вибухнув у 1986 році, по рейках почнуть насувати новий саркофаг у формі арки, побудований за 1,63 млрд євро.

Зараз тривають підготовчі роботи. Пересування арки може зайняти близько доби - хоча проїхати їй належить всього 300 м! І будівельники, і політологи називають цю подію ключовим в історії незалежності України, адже арку почали будувати в далекому 2008-му. Таким чином, будівництво проходило за каденції трьох президентів країни.

В результаті остаточна вартість будівництва склала близько 1,63 млрд євро. Порівняти масштаби арки ні з чим - вона стала першою в своєму роді. Наприклад, створення космічного апарату Curiosity, який досліджував поверхню Марса, обійшлося в 1,2 млрд дол., а будівництво найвищої будівлі в світі - вежі Бурдж-Халіфа в ОАЕ - в 1,5 млрд.

Інженери визнають: пересування арки стане випробуванням. "На кожне колесо арки прикріплять спеціальні домкрати, які будуть приводити всю конструкцію в рух. Новий саркофаг не просто знизить рівень радіації навколо 4-го енергоблоку, а й повністю захистить територію поза арки від радіації на цілих 100 років", - розповіли в держкорпорації "Укрбуд", чиє підприємство,"Укренергомонтаж", веде будівництво цього об'єкта.

Повністю здати об'єкт будівельники планують до листопада 2017 року. Арку також оснастять спеціальною технікою, в тому числі відеокамерами, за допомогою яких персонал ЧАЕС зможе спостерігати і контролювати ситуацію всередині об'єкта. А всередині арки будуть розміщені керовані дистанційно Спецкрани: вони будуть переміщувати обладнання.